Ospedale San Giovanni Bosco: detenuto sottoposto a TSO aggredisce il personale sanitario e di polizia

Questa mattina all'ospedale San Giovanni bosco di Torino un detenuto straniero sottoposto a TSO ha dato in escandescenza tanto che si è strappato con violenza il Picc cercando in un primo momento di colpire i sanitari e poi anche il personale di Polizia Penitenziaria di scorta.

Solo grazie all'intervento del personale di polizia penitenziaria il detenuto è stato ricondotto alla calma dopo che aveva cercato di imbrattare tutto e tutti con il sangue.

A segnalare l'accaduto è stato il sindacato Osapp: "Da tempo che come sindacato OSAPP stiamo denunciando le gravissime criticità sanitarie ma stiamo anche suggerendo soluzioni. Dette criticità si ripercuotono drammaticamente su tutto e tutti e speriamo che l’amministrazione alle parole faccia seguire i fatti risolvendo una volta per tutte questa situazione che ha del paradosso. Chiediamo dunque a tutte le istituzioni di risolvere quanto prima possibile il grave problema che come più volte detto da tempo attanaglia l’area sanitaria della casa circondariale di Torino al punto che il “turismo sanitario” è diventato un problema davvero preoccupante che non ha precedenti nella storia del carcere Torinese".