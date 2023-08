Tracce di sangue su panchine e marciapiedi in via Balbo sono state fotografate e postate su facebook da alcuni residenti in Vanchiglia.

"Ennesima rissa nella notte in uno dei punti caldi della Circoscrizione 7" scrivono su facebook.

"I residenti sono esasperati! E come dargli torto? - e aggiungono -. Non è concepibile la scelta di non prendere dei provvedimenti seri. Qualcuno ha notizie della task force del Comune? Ma la movida non la dovevano spostare in Viale Ottavio Mai? Solo proclami".