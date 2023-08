Cosa prevedono per noi le stelle per l'ultima settimana di agosto

ARIETE : Aspri come un limone ed aciduli come una trota in carpione controbatterete ad ogni illazione piantando su un quarantotto con chiunque intacchi la vostra dignità e reputazione! Non essendo il periodo dei migliori, ne capiteranno di vari colori e, per motivi lavorativi, finanziari o personali dovrete prendere delle savie e ponderate decisioni. Se fattibile regalatevi ancora qualche giorno di relax visto che al varco vi attende un settembre impegnativo.

TORO : Prossimamente anche i torelli più mansueti perderanno le staffe dinanzi ad un’ingiustizia o sgarbataggine per poi placarsi grazie ad un chiarimento così come nel ciclo esistenziale di qualcuno si stanno aprendo interessanti sipari: infatti qualcosa di nuovo busserà alla porticella, taglierete un traguardo, trascorrerete ore liete insieme a chi vi piace o vi concederete uno sfizio. Se invece le ferie le avete consumate tornerete alla consueta routine un po’ intronati.

GEMELLI : Vulnerabili, sensibili, emotivi, ansimerete per il comportamento di un opportunista congetturando di ricambiare con la medesima moneta per poi capire non valerne assolutamente la pena. Poi, nel corso di questa convulsa settimana, dovrete pensare ad un mucchio di cose al punto di arrivare a sera piuttosto fiacchi. I nati in giugno riceveranno dei soldini, una sorpresa o festeggeranno qualcuno stante a cuore. Domenica mangereccia ed allegrotta.

CANCRO : Se rinvigoriti da riposo, ferie, trastulli, affronterete lavoro ed incombenze con spirito battagliero e mente fertile, indipendentemente da concitazioni alimentate dall’invadenza di un soggetto picchiatello o cattivello. Delle scaramucce inquineranno un rapporto interpersonale od affettivo ma, chiarendo i qui pro quo, tutto si acquieterà malgrado subentri un rospetto da ingollare senza quasi fiatare … Serate chiassose, mangerecce, rustiche, genuine e birichine …

LEONE : Ma sono i disguidi a sbucare dal niente o voi ad ingigantire problematiche risolvibili con tenacia, pazienza ed uno spizzico di condiscendenza? Beh … in effetti, con Giove che guarda di cagnesco, il momento non è esilarante, la fiacca spadroneggia, un acciacchino troneggia, un individuo, indipendentemente dal sesso o ruolo ricoperto, scombussola però, da dignitosi sovrani dello Zodiaco, ancora una volta la spunterete! Spronate altresì una donna a prendere una decisione!

VERGINE : In questo contrastante periodo vi toccherà, in svariati frangenti, far orecchie da mercante al fine di evitare litigi o incavolarvi per ciò che non potete mutare… Mantenete una promessa, potenziate la diffidenza, sorvegliate il portafoglio e mitigate l’ansia: principale artefice di tanti disturbi! Tra giovedì e lunedì un episodio costringerà a variare un programma o rinunciare a qualcosa a cui tenevate. Propensione a spaccare oggetti. Combini con amici e simpatia da coltivare.

BILANCIA : Trafelati e nervosi ma pur sempre briosi e spiritosi conquisterete il prossimo col vostro sex appeal riuscendo a strappare consensi sino a ieri negati … Occhio solo a non strafare: non essendo la forma perfetta rischiereste di incappare in indisposizioni scansabili riducendo lo stress ed aumentando prevenzione. Croci e delizie accompagneranno giornate strampalate compreso un incontro più stuzzichino di un aperitivo con patatine, una bruschetta, un salatino …

SCORPIONE : Leggermente giù di carreggiata non avrete voglia di perdervi in melensaggini o dar retta alle insulse chiacchiere di strafottenti interlocutori che mandereste volentieri a quel paese… Ciononostante dovrete dipendere da qualcuno, sovrastare un ostacolo, far buon viso a sibillina sorte e accontentarvi, per il momento, di ciò che passa il convento. Non da escludere dei significativi contatti sociali, una buffa novella degli e amiconi da contattare per una serata speciale.

SAGITTARIO : Il primo quarto di Luna, che il 24 agosto si forma in questa costellazione, richiamerà il trenino del buon auspicio, un trenino da cogliere al volo prima che parta lasciandovi storditi e smarriti … Ragion per cui non esitate ad ingranare la marcia e avviarvi verso mete che presto raggiungerete, sia grazie alle stelle che alla forza di volontà. Un combino riserverà sorprese e dovrete sopperire a delle spese mentre qualcuno avrà il potere di farvi arrabbiare. Benessere da non trascurare.

CAPRICORNO : Che siate andati in ferie o meno non importa fatto sta che la fiacca imperversa impedendo di organizzarvi adeguatamente. Eppure gli impegni saranno tanti ed uno di questi assorbirà una buona fetta di energie: dunque, se potete, domenica riposatevi e non stressatevi. Oltretutto vi toccherà aiutare una persona cara o accompagnare ad una visita un parente stretto. Attenti pure a non farvi male per imprudenza o disattenzione. Auguri da porgere o evento da festeggiare.

ACQUARIO : Tempi duri per gli ingenui, gli schietti o i troppo buoni … Rischiate, infatti, di prendervela nel frac per eccesso di zelo o fiducia mal riposta a meno che non vi tuteliate diffidando di personcine melliflue, approfittatrici o mentitrici … Se scoraggiati confidate in chi sa dare ottimi suggerimenti e non ghigna sui vostri propositi e sentimenti! Annuncio rasentante l’assurdo. Riuscita in un intento, amici da ringraziare per un immenso favore e week end assai singolare.