Sport |

Basket, Donte Thomas arrivato finalmente alla corte di coach Ciani

L'ala ex Cantù è atterrato in Italia nella serata di giovedì e dopo le visite mediche si è aggiunto al gruppo della Reale Mutua Basket

Basket, Donte Thomas arrivato finalmente alla corte di coach Ciani

Primo giorno a Torino per Donte Thomas, nuova ala gialloblù. Il giocatore americano, nativo dell'Illinois, è atterrato in Italia nella serata di giovedì. Nella mattinata di oggi (venerdì 25 agosto), Thomas ha svolto le visite mediche al Medical Lab, medical partner di Basket Torino, prima di recarsi in palestra al CRAL di Reale Group, dove ha incontrato i compagni di squadra e lo staff tecnico. Thomas è fin da subito a disposizione di coach Franco Ciani per gli allenamenti. Parteciperà alla trasferta di sabato 26 a Sauze d'Oulx ma non scenderà in campo nell'amichevole che vedrà la Reale Mutua impegnata contro il Derthona Basket.

m.d.m.

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.