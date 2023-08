A Cortemilia annullata la Fiera Nazionale della Nocciola per le vie del paese

Con un breve comunicato stampa il Comune di Cortemilia ha annunciato, per la giornata di oggi, domenica 27 agosto, l'annullamento della Fiera Nazionale della Nocciola per le vie del paese.

"Visto il bollettino di allerta meteo emanato da Arpa Piemonte alle ore 13 con valenza per tutta la giornata di domenica, e considerato che i servizi di previsioni meteo indicano intense precipitazioni per tutta la giornata con possibilità di forti temporali, si ritiene necessario, allo scopo di prevenire rischi per la pubblica incolumità, di annullare la Fiera Nazionale della Nocciola per le vie del paese.

Restano confermati il Premio Fautor Langae Nocciola d’Oro 2023 e la presentazione del Libro di Mattia Villardita, entrambi presso la Chiesa di San Francesco".