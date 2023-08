Sport |

Torino, primo test difficile ma positivo contro Tortona

Sconfitta netta per i torinesi. Coach Ciani: “Giudizio positivo nonostante il risultato abbastanza pesante”

La preseason della Reale Mutua Basket Torino inizia con un test difficile ma positivo contro un avversario di assoluto livello, la Bertram Yachts Derthona Basket Tortona che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A e alla Basketball Champions League. Al Pin Court di Sauze d'Oulx, coach Ciani decide di partire con Vencato, Kennedy, De Vico, Ghirlanda e Cusin. Coach Ramondino risponde con Dowe, Obasohan, Weems, Daum e Radosevic. Nel primo quarto Tortona impone subito il suo gioco e trova un vantaggio consistente grazie ad ottime percentuali dall’arco. La Reale Mutua dall’altra parte fa fatica a trovare ritmo in attacco nonostante un buon Kennedy (8 punti nel solo primo periodo). Dopo 10 minuti di gioco la squadra ospitante è in vantaggio di 13 lunghezze sul 25-12. Al rientro in campo, nonostante il massimo vantaggio di +20 raggiunto dal Derthona, i ragazzi di coach Ciani sono bravi a non perdersi d’animo e iniziano ad accorciare le distanze, prendendo fiducia fino al gioco da tre punti di De Vico per il -10. Un parziale di 6-0 dei bianconeri vale il 45-29 all’intervallo lungo. All’inizio della seconda metà di gara Kennedy firma quattro punti in fila per il 45-33, ma i successivi minuti vedono Tortona riprendere il controllo del gioco riportandosi a quota +20. Si va all’ultima pausa sul punteggio di 64-43 a favore del club bianconero. Nell’ultimo quarto il divario diventa sempre più importante, complice la stanchezza che inizia a farsi sentire in casa Reale Mutua. Finisce 89-53. BERTRAM YACTHS DERTHONA BASKET TORTONA – REALE MUTUA TORINO 89-53 (25-12, 20-17, 19-14, 25-10) Torino: Kennedy 18 (13 rimbalzi), Thomas ne, Vencato 4, Ghirlanda, Schina 6, Fea, Poser 5, Osatwna, Ruà, De Vico 8, Cusin 2, Pepe 10. Allenatore: Franco Ciani. Assistenti: A. Iacozza, M. Siragusa. Rimbalzi: Kennedy 13 Assist: Schina 7. Commento di coach Franco Ciani: “Giudizio positivo nonostante il risultato abbastanza pesante. Abbiamo fatto molto bene nei due quarti centrali, abbiamo subito particolarmente la loro fisicità soprattutto

Redazione

