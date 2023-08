GTT si veste di granata: in palio i biglietti per la partita di campionato Toro-Genoa

Una grande opportunità per tutti i clienti del trasporto pubblico locale tifosi del Toro: Gtt, infatti, ha messo in palio due biglietti per la partita di serie A di domenica 3 settembre contro il Genoa. I posti riservati allo Stadio Olimpico Grande Torino saranno in Tribuna Granata.

Le modalità di partecipazione

Per partecipare al concorso basterà essere possessori di un titolo di viaggio digitale, ovvero di una Smart Card Bip, e rispondere con un sms o un messaggio Whatsapp alle domande sul Torino che saranno messe in onda sulla web radio di GTT (disponibile sul sito www.gtt.to.it o sulla nuova app "GTT Digital Radio" ). Il quiz del campionato 2023/2024 andrà in onda martedì 29 agosto 2023 alle 8, alle 10, alle 12, alle 14, alle 15, alle 16, alle 18 e alle 20.

I vincitori

I primi 5 ascoltatori che risponderanno esattamente si aggiudicheranno due biglietti ciascuno. I vincitori saranno avvisati telefonicamente e riceveranno comunicazione riguardo le modalità di ritiro dei tagliandi.