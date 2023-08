Il generale Di Stasio in visita a Bardonecchia per ringraziare il corpo dei Carabinieri

"Andrò a bardonecchia dove ringrazierò il personale" così il generale Antonio Di Stasio a margine della sua visita a Cuneo di questa mattina.

Il suo arrivo è atteso nel pomeriggio nella città montana colpita duramente da una frana la sera del 14 agosto scorso.

Il generale ci tiene in particolare a ringraziare: "Alcuni carabinieri che hanno avuto la forza di bloccare l'afflusso di mezzi e persone proprio nel momento più tragico, per ringraziarli per il coraggio dimostrato, in questi momenti quello che può succedere è imprevedibile e ci vuole anche coraggio, che deriva dalla passione che uno ha per il proprio lavoro".