Mercati Brunelleschi e Porpora: approvato il progetto per renderli più accessibili, sicuri e fruibili

Il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione dei mercati Brunelleschi e Porpora è stato approvato questa mattina dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino.

La delibera prevede la contestuale approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma finanziario delle opere, con lavori per un importo complessivo di 2.305.550,67 euro, che saranno finanziati in parte con fondi PNRR e in parte con fondi PNC nell'ambito di Next Generation EU.

Al termine di questi importanti interventi di restyling le due aree mercatali saranno profondamente rinnovate: più accessibili, sicure e con spazi più fruibili. Durante i cantieri i mercati saranno regolarmente operativi, con una possibile riorganizzazione degli spazi occupati dai banchi durante le diverse fasi di lavoro.

Sono previste opere manutentive finalizzate, per ognuno dei due mercati, alla realizzazione di interventi di controllo, rifacimento e/o creazione di adeguata impiantistica, di ripristino della pavimentazione in asfalto, relative tracciature oltre che un ripristino complessivo delle aiuole (compresa una parziale ripiantumazione) e della zona dei parcheggi per il mercato Brunelleschi mentre, per il mercato Porpora, si procederà con un ricontrollo/adeguamento degli impianti esistenti ( sostituzione di n. 1O pozzetti elettrici a quattro prese con differenziale nell'area centrale del mercato, completamente a scomparsa) e una riasfaltatura colorata del plateatico.

Nelle aree a parcheggio a lato della piastra mercatale (Brunelleschi) e nella piazzetta (Porpora) si prevede la sostituzione degli autobloccanti con massetti fotocatalitici che, grazie alla luce naturale, possono trasformare le sostanze organiche e inorganiche inquinanti in sostanze non inquinanti che vengono dilavate con l’acqua piovana e non sono dannose per la salute e l’ambiente.

Per la decorazione dei percorsi pedonali saranno utilizzate pitture bicomponenti a base acrilica, non ingiallenti, che offrono un’ottima adesione all'asfalto e sono anche antiscivolo.

È previsto inoltre un adeguamento alla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di percorsi per ipovedenti e tattili oltre alla creazione di rampe di accesso al mercato e alle aree sopraelevate.

In programma anche l’introduzione di elementi di arredo urbano quali portabici, panchine e la fornitura di segnaletica necessaria al funzionamento dell'area mercatale e di indicazioni e segnaletica ‘turistica’.

Il progetto di riqualificazione delle due aree mercatali si inserisce nel Piano Integrato Urbano – PIU, che prevede interventi di rigenerazione urbana dei quartieri torinesi con la riqualificazione delle sedi bibliotecarie e del tessuto urbano che le ospita, per contrastare le vulnerabilità materiali e sociali, eliminare le barriere fisiche e socio-culturali, migliorare l’accessibilità e la qualità dello spazio pubblico e dei luoghi della socialità e dell’inclusione.

I lavori che interesseranno il mercato Brunelleschi inizieranno presumibilmente a fine anno per terminare nella primavera 2025 mentre, per il mercato Porpora, partiranno verosimilmente a inizio 2024 per concludersi nel marzo del 2025.

Il mercato Racconigi riqualificato con i fondi Pinqua

Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta dell'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, ha approvato il progetto esecutivo e il cronoprogramma finanziario per la realizzazione della manutenzione straordinaria del mercato Racconigi, per un importo complessivo dei lavori di euro 1.515.000 (IVA compresa).

Gli operatori commerciali interessati dall’intervento sono 302, tutti i giorni, nel tratto tra corso Peschiera e via Chianocco oltre a ulteriori 75 banchi extralimentari, solo il sabato, tra corso Peschiera e via Monginevro, per un totale di 377 banchi.

Sono previste opere manutentive finalizzate alla realizzazione di interventi di controllo e rifacimento dell’impiantistica esistente, di parte della pavimentazione in asfalto e delle aiuole degli alberi.

Alcuni interventi saranno comuni e altri specifici per ciascuno dei cinque tratti funzionali in cui è possibile suddividere il mercato.

In alcuni casi il crescere delle radici degli alberi ha determinato un disallineamento delle griglie di protezione che impedisce di riposizionarle in piano con il livello del mercato (in modo da non rappresentare oggetto d’inciampo per gli operatori e per il pubblico): in questi casi le griglie saranno rimodellate seguendo l’andamento delle radici e utilizzando un materiale idoneo a evitare che diventino un ricettacolo di sporcizia.

Poiché la pavimentazione si presenta in discreto stato di conservazione, per evitare lavorazioni invasive con un impatto importante sull’attività commerciale, il progetto ha previsto un trattamento con resine antiscivolo che permetteranno di restituire uniformità e impatto visivo piacevole.

La spesa complessiva per i lavori è finanziata per 1.500.000 euro con fondi provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del ‘Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – PINQuA’ individuato all’interno del PNRR nell’ambito di Next Generation EU e per 15.000 euro con fondi della Città.

I lavori inizieranno presumibilmente a fine anno per terminare nell'estate del 2025.