Ai Giardini Reali un pomeriggio di laboratori di danza e poesia africana

Giovedì 31 agosto, in occasione della Giornata Internazionale per le Persone di Discendenza Africana, è in programma Sogno d’Africa, un appuntamento unico nel suo genere, organizzato dai Musei Reali per celebrare l'arte e la civiltà africane. L’evento si svolge nei Giardini Reali e offre un'esperienza coinvolgente per abbracciare la ricchezza della cultura afro, perdersi nella sua musica lasciandosi trasportare dalla bellezza della danza e riflettere sulle parole di autori ispirati dalla loro eredità culturale

La giornata prende avvio nel primo pomeriggio, alle ore 14, e si conclude alle 23.30, con un programma adatto a pubblici di tutte le età.

Dalle ore 14.00 alle 16.00 si terranno i Laboratori di percussioni e danza nei Giardini dei Musei Reali. I partecipanti possono immergersi nei ritmi trascinanti dell'Africa con il maestro Abou Samb, fondatore dell'associazione Djiammiafrica e leader del gruppo Afrodream con sede a Torino. Abou, musicista percussionista di fama internazionale, ha partecipato a numerosi festival in Europa e in Senegal, portando con sé la ricchezza della cultura musicale africana. Durante il laboratorio di percussioni, i partecipanti possono scoprire i segreti di questo antico strumento di comunicazione e di connessione con il mondo naturale.

Dalle 17 alle 19, è in programma il laboratorio di danza africana guidato dal maestro Cyrille Oulane, originario del Burkina Faso, ballerino professionista nelle compagnie Katouma Danse, Aniké e Siraba, nonchè appassionato custode delle tradizioni dell'Africa occidentale. Durante il laboratorio, i partecipanti compiranno un viaggio attraverso l'espressività delle danze africane, scoprendo il loro significato culturale e spirituale.

Alle ore 19.30, l'Associazione Donne Africa Subsahariana e II Generazione organizza nel Teatro Romano un toccante reading di poesie con Abdelmajid El Fathi.

E alle 20.30 il concerto della band Afrodream nei Giardini Reali. L’eclettica formazione, composta da Abou Samb (voce, percussioni), Eddy Gaulein Stef (basso), Ariel Verosto (piano, flauto traverso), Luca Vergano (chitarra), Jacopo Angeleri (batteria) e Simone Arlorio (sax), dà vita a un'atmosfera sonora unica che fonde ritmi africani con melodie sognanti e avvolgenti. Le parole di Abou Samb, cariche di speranza e talvolta di malinconia, offriranno al pubblico in un viaggio emozionale.

Durante la serata, al costo speciale di 3 euro, il pubblico può visitare il Museo di Antichità. Il biglietto permette di partecipare al reading di poesia dalle ore 19.30. La partecipazione ai laboratori del pomeriggio, a numero chiuso e al costo di 10 euro ciascuno, consente l’accesso agli appuntamenti serali.