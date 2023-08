Teatro: tradizione e linguaggi innovativi per la stagione "La mente ama l'ignoto" del Concordia di Venaria

Al Teatro Concordia l’innovazione dei linguaggi teatrali, che si sperimenta anche attraverso produzioni inedite, si affianca agli spettacoli più tradizionali. I grandi nomi, tra cui Alessandro Haber, Gene Gnocchi, Carlo Lucarelli, Sergio Rubini, Ginevra Di Marco, Pif, Giacomo Poretti, Ettore Bassi, Chiara Francini, Andrea Pennacchi, Vanessa Scalera, Remo Girone, Paolo Cevoli, si alternano agli artisti emergenti.

La musica, la lirica, la prosa, la stand up comedy, la danza e il circo contemporaneo si incrociano con il teatro in una multidisciplinarietà delle proposte artistiche che è la cifra stilistica della Fondazione via Maestra che gestisce dal 2008 il teatro di Venaria Reale, presidio culturale del nord ovest di Torino.

Il Teatro Concordia, dal 24 settembre 2023 al 9 maggio 2024, porta in scena 35 spettacoli, tra produzioni inedite e incontri-spettacolo tra teatro e letteratura, cinema, canzone, comicità, storia, impegno civile; 8 concerti con Negrita, Willie Peyote, Ex-Otago, Aiello, Nayt, Margherita Vicario, Colapesce Dimartino, Matteo Paolillo e 8 favole per le nuove generazioni.

"Il cartellone 23/24 è stato costruito all’insegna della qualità delle scelte artistiche con spettacoli, nomi di artisti e linguaggi teatrali di assoluto livello e mantenendo inalterate le caratteristiche multidisciplinari tipiche del Concordia. È con questi auspici che si presenta la nuova stagione, che vede la conferma della collaborazione storica e importante con la Fondazione Piemonte dal Vivo", spiegano Mirco Repetto, direttore e Diego Donzella, presidente del Teatro e della Fondazione Via Maestra.

Tutte le informazioni sugli spettacoli in cartellone le trovate sul sito del Teatro della Concordia, corso Puccini, Venaria Reale (TO), www.teatrodellaconcordia.it

tel. 011.4241124 – info@teatrodellaconcordia.it