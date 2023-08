Giovedì 31 agosto è la Giornata Mondiale della Lotta all'Overdose

Tra le emergenze mediche correlate all’uso di sostanze psicoattive, l’overdose occupa un posto significativo, con 49 decessi da gennaio 2023 ad oggi in Italia, su una popolazione a rischio di quasi 39.000 persone. L’età media dei deceduti supera di poco i 39 anni, con un rapporto maschi/femmine di 8 a 1.

In caso di overdose da eroina, la morte non è mai immediata. Dalla perdita di coscienza al decesso trascorrono in genere da una a tre ore: ciò concede il tempo di intervenire e salvare una vita umana. Nei 2/3 dei casi registrati, la persona era sola e si trovava in luoghi appartati o chiusi. Parlarne e informarsi è dunque importante. L’overdose da eroina ed altri oppioidi infatti è l’unica reazione acuta avversa da assunzione di droghe per cui esista un antidoto efficace, sicuro e disponibile: il naloxone, farmaco che può essere somministrato per via sottocutanea, intramuscolare o endovenosa.

Giovedì 31 agosto 2023, in occasione della Giornata mondiale contro l’overdose, AslTo3 Dipartimento Patologia delle Dipendenze, World Friends onlus, e Amref Health Africa promuovono un pomeriggio ad accesso libero, di incontri e attività ludiche presso il “Vascone” del Parco della Certosa di Collegno, per far conoscere meglio caratteristiche, rischi e opportunità di cura su questi temi.

L’evento prenderà il via alle 17.00 con musica e approfondimenti sul tema, a cura degli operatori del servizio Drop In, servizio presente sul territorio di Collegno con attività di informazione, counseling e prevenzione nell'ambito della riduzione del danno.

Per informazioni sui servizi SerD e sul Drop In: