Vacanze finite? Per la scuola c'è ancora tempo, a Torino proseguono gli oratori estivi

Le vacanze sono finite? Nemmeno per sogno! Per la scuola, infatti, c'è ancora tempo e sono molte le opportunità per famiglie, bambini e ragazzi nei giorni che separano i primi giorni di settembre e l'inizio delle lezioni. Tra queste, ci sono gli oratori estivi della Diocesi di Torino.

Il servizio "Settembre ragazzi" sarà attivo presso l'Oratorio San Martino della parrocchia Nostra Signora della Salute in Borgo Vittoria ( dall’1 all’8 settembre dalle 8.30 alle 16.30), l'oratorio dell'opera salesiana di San Salvario (dal 28 agosto all’8 settembre), l'oratorio salesiano della Crocetta (dal 28 agosto all’8 settembre) gli oratori Michele Rua (dal 28 agosto all’8 settembre) e Rebaudengo (dal 28 agosto all’8 settembre) in Barriera di Milano e l'oratorio Don Bosco in borgo Valdocco (dal 28 agosto all’8 settembre).