Basket, vittoria e note positive per la Reale Mutua nel test contro Treviglio

Coach Ciani decide di partire con Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Poser. Coach Finelli risponde con Miaschi, Giuri, Harris, Sacchetti e Guariglia.

La Reale Mutua trova subito ritmo in attacco guidata dal nuovo arrivato Donte Thomas, al debutto prestagionale. I gialloblù riescono a trovare continuità ed efficienza offensiva e si portano in doppia cifra di vantaggio sul +11 (27-16). Torino continua ad avere fluidità in attacco e chiude il primo quarto sul 31-16.

Nel secondo quarto i ragazzi di coach Ciani continuano a spingere sull’acceleratore trovando il +20. Capitan De Vico è preciso dall’arco ed è il primo a salire in doppia cifra, segnando la tripla del 49-25. Vantaggio che rimane invariato fino al rientro negli spogliatoi: 55-31.

Alla ripresa del gioco un buon Miaschi riporta gli ospiti sul -19, ma la Reale Mutua risponde subito macinando un nuovo massimo vantaggio sul +25. Ai canestri di Harris risponde nuovamente De Vico per il 66-44 che chiude il terzo periodo.

L’ultimo periodo si apre con la Blu Basket che prova ad accorciare le distanze. Harris prende ritmo dalla distanza e porta i suoi sul -13 (70-57), ma i gialloblù rispondono al tentativo di rimonta: si torna sul +19 con il piazzato di Cusin e il floater di Kennedy. Miaschi non molla e prova ad aiutare Treviglio a rientrare in gara sul -10, ma la Reale Mutua riesce a tenere il controllo del punteggio e chiude positivamente l’allenamento congiunto. Risultato finale 87-71.

Coach Ciani: “Test importante, abbiamo fatto un ulteriore step in avanti rispetto all’impegno di Sauze d’Oulx. Treviglio è una delle principali contendenti al salto di categoria. Abbiamo mostrato un bellissimo atteggiamento e una buona continuità per 30 minuti. La stanchezza si è fatta un po’ sentire alla fine ma mi conforta la continua ricerca del gioco di squadra, l’intensità difensiva e il movimento di palla”.



REALE MUTUA TORINO – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO 87 – 71 (31-16, 24-15, 11-13, 21-27)

Torino: Kennedy 9, Thomas 11, Vencato 4, Ghirlanda 2, Schina 12, Fea, Poser 17, Osatwna 2, Loiacono, De Vico 16, Cusin 8, Pepe 6. Allenatore: Franco Ciani. Assistenti: A. Iacozza, M. Siragusa. Rimbalzi: Thomas, Poser 7. Assist: Vencato 5.