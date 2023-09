Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, Enrico Brignano protagonista al Foro Festival

Comico, attore e conduttore dai mille volti, Enrico Brignano è il protagonista, sabato 2 settembre dalle ore 21, de Il Foro Festival, l’evento collaterale alla 74esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola in programma nella grande arena all’interno del Foro Boario di Piazza Italia. Brignano porta in scena il suo spettacolo “Ma… diamoci del tu!”, dopo un tour sold out di oltre 30 date, per far ridere e riflettere all’insegna di un rapporto più personale fra le persone.

In piazza Sant’Agostino, invece, spazio alla Cipo Sugar Band, con un omaggio a uno dei più celebrati e importanti musicisti italiani: Zucchero Sugar Fornaciari dalla band fondata a Torino nel 2016 da Luca “Cipo” Sperindio, tra i più accreditati cantanti tributo di Zucchero che ha partecipato nel 2022 alla trasmissione Rai “Tali e Quali Show” e “Star in the Star” su Canale 5.

Sempre in piazza Sant’Agostino, alle ore 16, è in programma l’incontro, condotto da Simona Riccio, Agrifood & Organic Specialist, “Costruire Reti di Eccellenza nel Settore Agroalimentare” che riunisce i rappresentanti dei Distretti del Cibo e della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo per esplorare il mondo dell’agroalimentare, promuovere la sinergia tra professionisti e rafforzare l’identità territoriale, con l’obiettivo è costruire reti di collaborazione all’interno del settore agroalimentare.

In programma alle 17 nella Saletta d’Arte Celeghini anche l’inaugurazione della mostra di Lara Molinari, cartoonist per la Walt Disney. La disegnatrice ha all’attivo storie, fumetti e copertine per il settimanale Topolino, illustrazioni per videogiochi Playstation e collaborazioni con Disney Channel con albi tradotti e pubblicati in ambito europeo.