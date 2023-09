Liste d'attesa in Piemonte, Icardi: "Inferiori al 2018"

Settembre è spesso sinonimo di controlli medici. Passata l'estate infatti sono molti coloro che si apprestano a prenotare una visita. In Piemonte, così come in moltissime altre regioni d'Italia, c'è il problema delle liste d'attesa. Pazienti che, quando chiamano al telefono il Cup o aprono il sito sanitario piemontese per fissare ad esempio una colonscopia o mammografia, si trovano davanti a mesi se non anni prima di avere l'appuntamento.