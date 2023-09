Brandizzo, Salvini: "Non mi do pace, serve più presenza su sicurezza lavoro"

"Non è possibile morire di notte sul lavoro per errore umano o mancanza di comunicazione. Io non ho pace, stiamo lavorando per l’alta velocità per unire il Paese, e l’accertamento delle responsabilità non riporta in vita cinque operai però dobbiamo essere sempre più presenti sulla formazione continua, sulla sicurezza, sul lavoro e sui cantieri". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

"Questi 220 miliardi" del Pnrr "devono essere spesi con la stessa tranquillità con cui ricostruimmo il ponte Morandi a Genova - ha evidenziato Salvini -. Quello di cui sto parlando è frutto anche nel lavoro di chi mi ha preceduto, vedo Conte qui in sala. Io non sarò un ministro contento se a fine mandato avrò aperto cantieri e ultimato centinaia di opere ma" si verifica "anche un solo incidente sul lavoro, è di troppo".

Domani intanto a Vercelli si terrò il corteo di cordoglio silenzioso in onore delle cinque vittime dell'incidente ferroviario organizzato da Cgil Vercelli Valsesia, Cisl Piemonte Orientale e Uil Vercelli Biella. Una manifestazione sobria, per rispetto alle famiglie delle vittime, che si terrà in contemporanea di una serie di scioperi provinciali e regionali. Lunedì infatti i sindacati territoriali hanno proclamato uno sciopero generale di 8 ore per tutta la provincia di Vercelli sostenuto da un doppio sciopero regionale, sempre di 8 ore, indetto sia da Feneal Uil – Filca Cisl – Fillea CgilPiemonte per il settore edile e costruzioni, sia da Filt Cgil e Uiltrasporti Piemonte per tutti i trasporti del Piemonte (quelli ovviamente non sottoposti alla legge 146/90) sempre per lunedì 4 settembre.

Il corteo partirà alle 10 da piazza Roma a Vercelli e percorrerà le vie cittadine per concludersi davanti al palazzo della Prefettura. Nel corso della manifestazione prenderanno la parola alcuni sindaci, tra cui il primo cittadino di Vercelli, Andrea Corsaro e sono attesi, tra gli altri, anche il segretario generale della Fillea, Alessandro Genovese e il numero uno Filt Cgil, Stefano Malorgio. Alla manifestazione parteciperà anche il leader Cgil, Maurizio Landini.

"Abbiamo scelto toni bassi per stare vicino alle famiglie delle vittime. Dietro ad appalti e subappalti si risparmia sulle commesse e sulla sicurezza. In nome del profitto si abbassano i costi, la sicurezza non è mai un investimento. La tragedia di Brandizzo è talmente grande per il nostro territorio che ci lascia costernati", commenta Maria Cristina Mosca, segretaria Uil Vercelli Biella. "Servono più investimenti in formazione, sicurezza e tecnologie", spiega ancora Elena Ugazio, segretaria Cisl Piemonte Orientale.