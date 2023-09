Rinasce il Circolo Ricreativo Mossetto nel cuore del Balon

Dopo un intenso periodo di lavori di adeguamento e miglioramento degli ampi spazi a disposizione, ricomincia l'avventura del Circolo Ricreativo Mossetto nel cuore del Balon, nel quartiere Aurora, con le iniziative promosse dal nuovo gruppo dirigente e dal Comitato provinciale AICS Torino Aps. Sarà un mese ricco di iniziative sportive e culturali organizzate insieme alle basi associative con le quali è stato creato un primo contatto nei mesi precedenti.

Iniziamo giovedì 7 settembre a partire dalle ore 18 nell'ampia area esterna con la consolle dj gestita da amici e appassionati di vinile, il pergolato ricco di tavoli e sedie, il campo da bocce all'ombra dei suoi tigli, lo spazio per la musica dal vivo. Un luogo d'incontro nel cuore di Borgo Dora e del Balon, nel quartiere Aurora, da vivere dal pomeriggio a tarda sera, per incontrarsi e stare insieme, condividere racconti e storie, organizzare partite a scacchi, carte, calciobalilla, leggere e condividere libri, utilizzare la rete wi-fi, partecipare ai corsi base per principianti per imparare il gioco delle bocce petanque, ascoltare musica dal vivo o selezionata dai dj, rifocillarsi con i panini, i taglieri e le bevande del bar interno riservato ai soci.

Orario di settembre, da martedì a domenica dalle ore 15 alle ore 1, ingresso riservato ai soci AICS.

Per info: https://www.facebook.com/circoloricreativomossetto/