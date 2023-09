Scontri No Tav, Marrone: "Occorre vietare questi eventi per prevenire gli attacchi"

"Il cosiddetto campeggio studentesco No Tav è in realtà il parco giochi di teppisti che accorrono da tutta Italia solo per potersi addestrare alla guerriglia di piazza. L’attacco al cantiere era stato ampiamente annunciato dagli stessi No Tav nei loro social, occorre vietare questi eventi per prevenire gli attacchi chiarendo che l’opposizione all’Alta velocità non è una zona franca dal rispetto della legge" a dichiararlo è l'assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone.