Elwis Chentre e Max Bay vincono il 38° Rally Città di Torino Trofeo Silgas

Alla fine ci è riuscito. Elwis Chentre si toglie la soddisfazione di firmare per la prima volta l’albo d’oro del Rally Città di Torino conquistando il successo a bordo della Skoda Fabia del Team D’Ambra insieme a Massimiliano Bay. Il dominatore della stagione nella Coppa Rally di Zona Aci Sport, ha già ottenuto con due gare d’anticipo il lascia passare per la finale nazionale 2023 che disputerà con Federico Boglietti ma ironia della sorte non gli era mai riuscito di conquistare il successo pieno dell’appuntamento sulle strade torinesi fra le Valli di Susa e di Lanzo. Partito subito molto deciso, Chentre ha subito chiarito le intenzioni vincendo il primo parziale a Monastero. Ha controllato la reazione di Paire e Caffoni particolarmente agguerriti sulla Mezzenile ma ha nuovamente imposto il suo ritmo sul Col Del Lys , sulla ripetizione della Monastero e soprattutto nell’ultimo passaggio a Mezzenile dove la Skoda numero uno ha inflitto il colpo decisivo. Un confronto che ha saputo mantenersi sempre molto frizzante proprio grazie a Davide Caffoni e Massimiliano Rolando i quali, al via sulla Skoda Fabia curata da Balbosca, affrontavano per la prima volta le strade torinesi. Il driver ossolano è stato costantemente il più accesso inseguitore del leader chiudendo alle sue spalle la classifica finale con un distacco di 12”6. Salgono sul terzo gradino del podio, bissando il risultato dello scorso anno Patrick Gagliasso e Dario Beltramo anche loro sulla berlinetta di Mladà Boleslav a conferma di una gara precisa conclusa a 27”9 dal leader. Da sottolineare il quarto posto finale di Ivan Paire . Il pinerolose al via con Piercarlo Capolongo sulla Skoda Alma Racing si è tolto la soddisfazione di firmare uno screec assoluto sul primo round a Mezzenile. Quinta posizione per Gianluca Tavelli e Nicolò Cottellero anche loro in gara su una Skoda (Special Car) seguite nella generale da Fabrizio Ceriali e Mara Miretti anche loro a bordo di una Skoda abili a superare nelle fasi finali Adelmo e Mauro Tessa protagonisti di una prestazione eccellente nella gara di casa anche loro al volante di una Skoda Fabia,. Gara da incorniciare per Matteo Ceriali e Vanessa Lai ottavi assoluti e vincitori della classe Super 1.6 a bordo di una Renault Clio con la quale hanno interrotto l’egemonia Skoda. I due giovani vincono pure l’Under 25 e la classifica due ruote motrici che ha assegnato il trofeo Auto Vip. Nono posto per i gli ottimi Federico Santini e Antonio Annovi a bordo della Peugeot 208 dominatori della classe Rally 4 sulla Peugeot 208. Decimi assoluti i britannici Andrew Pawlei e Timothy Sturla presenti su una Skoda Fabia. Dei 63 partiti hanno concluso la competizione 51 vetture.