Regio Parco, sopralluogo di Atc: "Subito interventi per l'ordine pubblico: residenti ostaggio microcriminalità"

Sopralluogo del presidente e vicepresidente dell’Atc del Piemonte Centrale, Emilio Bolla e Fabio Tassone, questa mattina nel quartiere Regio Parco - Circoscrizione 6 di Torino, per incontrare un gruppo di assegnatari di case popolari. Nel quartiere è presente un insediamento di circa 300 alloggi popolari, distribuiti in 8 palazzine.

“Abbiamo potuto constatare come le ripetute segnalazioni che ci giungono dai residenti si siano rivelate pienamente giustificate: gli abitanti delle case popolari del quartiere - ha dichiarato il presidente Emilio Bolla - vivono una situazione di estrema difficoltà a causa di diffusi e ripetuti episodi di microcriminalità. Segnaleremo ancora una volta alle autorità competenti, alle forze dell’ordine e alla prefettura la situazione di degrado che si vive nelle case popolari tra via Moncrivello, via Cimarosa e via Bologna chiedendo che vengano adottati provvedimenti tempestivi per garantire l’ordine pubblico e assicurare la convivenza civile”.