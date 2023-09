Carmagnola, gli appuntamenti di martedì 5 settembre alla Fiera Nazionale del Peperone

I protagonisti della Fiera Nazionale del Peperone, martedì 5 settembre, sono Marco Ligabue, il fratello di Luciano, sul palco de Il Foro Festival con la sua storica band I Rio, le sue canzoni, quelle dei più grandi cantautori italiani e ovviamente del fratello Luciano rivisitate in chiave rock.

A seguire, “Mania 90”, il grande concerto dance dedicato alla musica degli anni Novanta con Roby Giordana ed Emanuele Caponetto + special guest Paolo Noise, una delle voci simbolo dello Zoo di 105, il programma radiofonico più irriverente e di successo d’Italia trasmesso tra Radio 105.

Mentre sul palco de Il Salotto della Fiera i Senso d’Oppio: Franco (il lungo) e Pietro (il basso), da più di un decennio facce note della scena cabarettistica torinese. La versatilità artistica e ancor di più quella culturale, costituisce una delle caratteristiche del loro umorismo ed è alla base del successo che stanno riscuotendo sul palco di Zelig e che li sta accompagnando lungo la penisola con il loro nuovo spettacolo.

PROGRAMMA

Sala Conferenze, Piazza Sant’Agostino, ore 18

Aspassoconme: Showcooking con I Cuochi della Mole, con Rossana Turina

Il format Aspassoconme, creato da Rossana Turina imprenditrice e da sempre impegnata nella diffusione della cultura e nel valore dei territori, in collaborazione con ACPM (associazione Cuochi della Mole) unisce le eccellenze produttive a quelle dell’arte culinaria. Durante l’appuntamento si incontreranno in diretta i cuochi di alcuni ristoranti del torinese che si cimenteranno in speciali ricette dedicate al peperone insieme ad altre eccellenze agricole di Confagricoltura. Partecipa Cristina Cuscunà dell’associazione Cuochi della Mole ed a ogni piatto sarà abbinato un vino raccontato dal giornalista Alessandro Felis.

Partecipano: Fabio Montagna del ristorante Bacalhau di Torino con la ricetta " Tartare di peperone di Carmagnola, baccalà e seiras" e Angelo Berton del Circolo Borgata Granero di Perrero con la ricetta " Tramonto a Carmagnola".

Biblioteca Civica, via Valobra 102, ore 18.30

Assemblea dei sindaci del Distretto del cibo Chierese - Carmagnolese

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 19

Che Musica Maestro, con Renata Cantamessa

Cibo e musica d’autore si incontrano, a cura di Renata Cantamessa e con il patrocinio della Camera di Commercio di Torino. Ospiti del giorno il Birrificio Parsifal di San Raffaele Cimena e l’Azienda Vitivinicola Rossotto di Cinzano, insieme alle esibizioni dell’Associazione SAXMANIA.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 19.30

Peperone Show, con Renata Cantamessa

La rinascita del commercio di prossimità: i primi successi del Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Carmagnola. Chiacchierata spettacolo a larga trama con il coinvolgimento di stakeholders del territorio, esperti, innovatori, giornalisti e imprenditori su temi di attualità conditi dall’intrattenimento di comici, cabarettisti, cantanti e musicisti. Con la partecipazione del dj Roby Giordana.

Pala BTM, viale Garibaldi 29, ore 20

Cena al Pala BTM: serata della selvaggina

Il Ristorante della Fiera del Peperone di Carmagnola propone piatti sopraffini preparati con prodotti di eccellenza del territorio, a cura del ristorante La Cucina Piemontese.

Menù: aperitivo di benvenuto con stuzzichini; medaglioni di polenta con ragù di capriolo; tiepida di faraona con peperoni arrostiti; penne (pasta Berruto) al ragù di selvaggina; cinghiale al brandy; peperonata; Charlotte creola; sorbetto al limone; caffè Dicaf; acqua gasata e naturale Hydra; vino bianco e rosso piemontesi Doc. Prezzo: 30 euro, tutto compreso.

Prenotazioni: 389 1849916 o 380 7102328.

C.A.I., via Bobba 10, ore 20.30-23

Porte aperte al C.A.I. Sezione di Carmagnola

Museo civico Navale, piazza Mazzini 1, ore 20.30-23

Apertura serale straordinaria del Museo Civico Navale

Il Museo Civico Navale di Carmagnola documenta la vita quotidiana in mare: la storia della Marina Italiana, le attività navali dall’Unità d’Italia ad oggi, l’ambiente marino e il modellismo navale.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 21

Interviste Pekkagolose di Fata Zucchina: chef Guido Fejles e Vittorio Dalla Vecchia

Renata Cantamessa dialoga con Chef Guido Fejles del Ristorante G.A.F. di Cambiano e concorrente di Masterchef 8, e Chef Vittorio Dalla Vecchia del Ristorante Le Vecchie Credenze di Santena. Anteprima della Sagra dell’Asparago di Santena.

Giardini del Castello, area Bimbi in Fiera, ore 21

Pepper Magic Show – “Magic Show” a cura del Mago Trichetrac

Spettacolo per bambini

Il Foro Festival, Foro Boario, ore 21

Marco Ligabue in concerto

Il fratello di Luciano, sul palco con la sua storica band I Rio, le sue canzoni, quelle dei più grandi cantautori italiani e ovviamente del fratello Luciano rivisitate in chiave rock. Ingresso gratuito.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 21.30

Senso d’Oppio Show

Franco (il lungo) e Pietro (il basso) sono da più di un decennio facce note della scena cabarettistica torinese. La versatilità artistica e ancor di più quella culturale, costituisce una delle caratteristiche del loro umorismo ed è alla base del successo che stanno riscuotendo sul palco di Zelig e che li sta accompagnando lungo la penisola con il loro nuovo spettacolo.

Il Foro Festival, Foro Boario, ore 22

Mania 90: Roby Giordana & Emanuele Caponetto + special guest Paolo Noise

Il grande concerto dance dedicato alla musica degli anni Novanta con Roby Giordana ed Emanuele Caponetto + special guest Paolo Noise, una delle voci simbolo dello Zoo di 105, il programma radiofonico più irriverente e di successo d’Italia trasmesso tra Radio 105. Ingresso gratuito.