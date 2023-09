Grande successo per Mirabilia, Gavosto: "Il circo contemporaneo è qui: la provincia di Cuneo è il circo"

E' stata un'edizione ricchissima: Mirabilia, a Cuneo per il quarto anno, si è chiuso ieri con un enorme successo di pubblico e con davvero centinaia di spettacoli in ogni angolo della città, anche quelli meno centrali, come via Silvio Pellico.

Un teatro a cielo aperto, la scelta di location inedite, che si sono perfettamente fuse con decine e decine di performance: teatro di strada, teatro di figura, spettacoli di danza, circo, clowneria, esibizioni acrobatiche. Un caleidoscopio di eventi che ha portato in città persone da ogni parte del mondo, anche dal Sud Corea.

E Mirabilia non ha deluso le aspettative, con una cinque giorni di altissimo livello. Un esercito di volontari in maglietta arancione ha reso possibile l'ottima riuscita del Festival creato e organizzato da Fabrizio Gavosto, che non ha alcun dubbio: "Cuneo e la sua provincia sono ormai la terra del circo".

E il capoluogo ha, ancora una volta, risposto con grande entusiasmo, lo stesso che trasmette Gavosto nel fare un bilancio di questa edizione, mentre già si pensa al 2024.