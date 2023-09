Trasporti, Frediani (Unione Popolare): "Troppe famiglie tagliate fuori dal bonus nazionale e dai voucher regionali"

"Centrodestra che investe sulla famiglia, ma solo a parole. A tutti i livelli. Il Governo non ha stanziato nuove risorse per il bonus trasporti e così, dalle 8 del mattino del primo settembre è partito il “click day”, con la possibilità di accaparrarsi le risorse non utilizzate nei mesi precedenti. Risultato: ore di attesa, sistema subito in tilt e fondi rapidamente esauriti. Appuntamento al prossimo mese. E nel frattempo è scattato un aumento del costo del trasporto urbano e suburbano", attacca Francesca Frediani, Consigliere regionale di Unione Popolare.

"Non va meglio sul fronte regionale, dove la Giunta Cirio non è riuscita nemmeno quest’anno a coprire interamente la graduatoria che dovrebbe consentire di accedere ai fondi per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e trasporti. Oltre 60mila famiglie, pur avendo diritto, non potranno accedere al contributo", prosegue Frediani.