La grugliaschese Vittoria Grassi campionessa del mondo Juniores di ciclismo su pista

È stato il mondiale dei record per Vittoria Grassi , campionessa grugliaschese di ciclismo su pista, quello cominciato il 23 agosto e conclusosi il 27 agosto, a Calì, in Colombia.

Dopo l'argento nell'Inseguimento a Squadre con Federica Venturelli, Valentina Zanzi, Alice Toniolli e Virginia Iaccarino, è arrivata la medaglia d'oro nella Madison ottenuta in coppia con Federica Venturelli di San Bassano in provincia di Cremona.

Un mondiale che chiude un anno davvero ricco di successi: tra l'11 e il 16 luglio scorsi ad Anadia in Portogallo agli Europei di ciclismo su pista Juniores, Vittoria ha ottenuto l'argento nello Scratch e il bronzo nel Team Sprint con Carola Ratti e Beatrice Bertolini, oltre ad aver raggiunto proprio mentre era in Portogallo, la maggiore età. E il 2023 era anche cominciato bene: a gennaio la Cojtà Gruliascheisca l'ha insignita del premio “La Gru d'oro”, che viene riconosciuto a quanti contribuiscono con il proprio operato a dare lustro e popolarità alla città di Grugliasco.

Un periodo davvero magico, quindi, per la campionessa grugliaschese che gareggia per la società piacentina BFT Burzoni Vo2 Team Pink, per gli Europei e i Mondilia viene convocata dalla Nazionale Italiana di Ciclismo e sta per cominciare la quinta liceo scientifico al "Curie-Vittorini".