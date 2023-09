Gli USA non hanno ancora ratificato il trattato contro i test nucleari

La Giornata internazionale contro i test nucleari, celebrata il 29 agosto, è stata un’occasione per riflettere sullo stato degli esperimenti atomici nel mondo. Tutti i Paesi con potenzialità nucleari si stanno attenendo alla moratoria volontaria contro i test, tranne la Corea del Nord. Quest’ultima, insieme a India e Pakistan, non ha nemmeno firmato il trattato CTBT che regola la messa al bando degli esperimenti nucleari. C’è un altro Stato che pur avendo firmato, non ha ratificato il trattato: per questo motivo il CTBT non è ancora entrato ufficialmente in vigore. Si tratta degli USA. Il numero dei Paesi ratificanti è salito fino ai 178 attuali, ma non basta. Di recente altri Paesi si sono aggiunti, ma non sono potenze nucleari. Come riferisce il sito Strumenti Politici , serve l’adesione completa di tutti i 44 Paesi contenuti nell’Allegato 2 del trattato, che avevano partecipato alla Conferenza sul Disarmo del 1996 e che già all’epoca avevano la tecnologia nucleare. I Paesi con capacità nucleari che sono membri permamenti del Consiglio di Sicurezza e che hanno già ratificato il CTBT sono la Russia, la Francia e la Gran Bretagna. Invece Egitto, Iran, Israele, Cina e appunto gli USA ancora no. Anzi, Washington ha ripreso gli esperimenti cosiddetti “subcritici”. Pur non essendo contemplati nei divieti posti dal trattato, sono pur sempre test nucleari e sono strumenti di perfezionamento dell’arsenale americano. Dunque, gli USA osservano la forma, ma rimangono ambigui nella sostanza. Proprio questa è l’osservazione sollevata da Nuova Delhi, che si vede scavalcata da Washington nelle preferenze dell’organismo di attuazione del CTBC. Quest’ultimo sostiene di voler dialogare con gli indiani, ma tollera i test americani e anzi ne loda l’apertura e la disponibilità.