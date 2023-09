Basket, la nuova stagione si avvicina: per Torino buone indicazioni nel test contro Sassari

Coach Ciani decide di partire con Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Poser. Coach Bucchi risponde con Whittaker, Kruslin, Charalampopoulos, Treier e Gombauld.



Dopo la palla a due è la Dinamo a sbloccare il punteggio portandosi subito avanti ma la Reale Mutua è brava a rispondere subito e a trovare il suo primo vantaggio dell’incontro sul 7-9. Dopo una serie di botta e risposta la Dinamo riprende il vantaggio sul 17-16. Torino rimane incollata ai padroni di casa per tutto il resto del primo quarto, che finisce 25-23 per Sassari.



In avvio di 2° quarto arriva il primo allungo Dinamo che si porta fino al 35-25. Il parziale dei sardi viene interrotto da una tripla di Kennedy. Sulla bomba di Charalampopoulos che vale il 42-28 Dinamo, coach Ciani chiama timeout. I gialloblù rientrano bene dopo la sospensione con il floater di Poser e le triple di Ghirlanda e De Vico: Torino torna sul -5 e questa volta è coach Bucchi a chiamare timeout. Alla ripresa la Dinamo riesce a piazzare un nuovo allungo fino al massimo vantaggio sul +19 con cui si chiude la prima metà di gara: 60-41.



Kruslin usa il tabellone e la Dinamo va per la prima volta oltre il +20. I padroni di casa allungano ulteriormente portandosi sul 69-41, poi è Kennedy a interrompere il parziale sardo con nove punti in fila. Dopo l’assolo della guardia gialloblù la Dinamo torna a trovare la via del canestro e si riporta oltre le venti lunghezze di vantaggio. Il terzo periodo si chiude sul 78-54 per Sassari.



Il quarto quarto si apre con una tripla di De Vico, ma arriva subito la risposta dei padroni di casa con un parziale di 9-0 che vale il +30 (87-57). Con i binari dell’incontro ormai ben delineati, Schina trova il canestro dalla media distanza per accorciare lievemente le distanze. Spazio anche al giovane Fea che realizza da tre punti. L’amichevole si chiude sul risultato di 94-73 per la Dinamo Sassari.



Commento di coach Franco Ciani: “È stata una partita intensa, fisica. La seconda del nostro precampionato con una squadra di A1: siamo partiti più pronti rispetto allo scrimmage con Tortona e ci conforta il fatto che si veda una maggior presenza da parte nostra. È evidente che alla lunga la differenza di categoria si è vista, ma credo che anche oggi in buona parte della gara siamo stati bravi a costruire e giocare nel nostro sistema, cercando di reggere l’urto. Abbiamo anche oggi ricaviamo indicazioni positive.”



BANCO DI SARDEGNA SASSARI – REALE MUTUA TORINO 94-73 (25-23, 35-18, 18-13, 16-19)



Torino: Kennedy 21, Thomas 2, Vencato 1, Ghirlanda 6, Schina 4, Fea 3, Poser 14, De Vico 7, Cusin 7, Pepe 8. Allenatore: Franco Ciani. Assistenti: Alessandro Iacozza, Marco Siragusa. Rimbalzi: Poser 5. Assist: Vencato 7.