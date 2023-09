L'orchestra Filarmonica di Torino prepara una stagione ricca di musica e "profumi"

E' pronta a partire la stagione di musica classica 2023-2024 dell'orchestra Filarmonica di Torino . Una stagione ricca di sonorità e di "Profumi", come il titolo scelto per questa nuova edizione, presentata ieri al Circolo dei Lettori.

Saranno sette concerti ognuno legato alle sette famiglie di profumi che richiamano il mondo dell'essenze che Eugéne Rimmel, profumiere del XIX secolo, utilizzò per dare un nome alle sensazioni olfattive. Nelle scorse stagioni OFT si era ispirata al mondo dell'alchimia, quest'anno l'intenzione è di far vivere al pubblico un'esperienza che unisce la musica alle sensazioni evocate dai profumi.

Saranno numerose le riduzioni sia per l'acquisto dei biglietti singoli sia per l'acquisto degli abbonamenti. In particolare la riduzione sarà rivolta agli under 35 con i biglietti a partire da 8 euro. Il rinnovo degli abbonamenti sarà disponibile dal 6 settembre, per i nuovi invece a partire dal 26 settembre. I biglietti singoli saranno acquistabili dal 17 ottobre.