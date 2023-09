Sport |

Basket, si avvicina il debutto in Supercoppa per la Reale Mutua

Tutte le info sulla biglietteria e i tagliandi per la partita contro Cantù

Si avvicina il primo impegno ufficiale della nuova stagione della Reale Mutua Basket Torino. Martedì 12 settembre alle ore 20.30, la squadra di coach Franco Ciani scenderà in campo tra le mura amiche del Pala Gianni Asti, per affrontare la Pallacanestro Cantù nel match della fase a gironi di Supercoppa LNP.

I biglietti per assistere alla partita sono disponibili ora presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50 oppure online su Vivaticket (o presso i punti vendita Vivaticket).



La biglietteria della sede di Basket Torino sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

- Giovedì 7 settembre, ore 15.00-18.00

- Venerdì 8 settembre, ore 15.00-18.00

- 9 settembre, ore 10.00-12.00

- Lunedì 11 settembre, ore 15.00-18.00



La biglietteria del Pala Gianni Asti aprirà dalle ore 18.00 del giorno della partita, fino alla palla a due.



PREZZI

Parterre Nero: Intero € 20, Ridotto* € 10 Tribuna Gialla: Intero € 15, Ridotto* € 7,50 Distinti Blu: Intero € 12, Ridotto* € 6 Curve: Intero € 10, Ridotto* € 5

*Ridotto: abbonati Basket Torino; Under 25; Over 65



Il settore courtside non è acquistabile liberamente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'indirizzo info@baskettorino.it

comunicato stampa

