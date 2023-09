Pagamenti veri e guadagni falsi: con lo Schema Ponzi il consulente finanziario ha truffato 56 persone

Prometteva guadagni da capogiro, fino al 15-18%, ma alla fine l'unico a veder crescere il proprio conto in banca era lui, un ex consulente finanziario che ha truffato almeno 56 persone, tra cui una buona parte di persone anziane e con pochi elementi per capire quel che stava succedendo in realtà.A svelare le sue trame e a incastrare il broker sono state le indagini della Guardia di Finanza, che hanno scoperto come l'uomo avesse messo le mani su un giro di 10 milioni di euro con il cosiddetto "Schema Ponzi".

In pratica, ottenuta la lettera di incarico per procedere agli investimenti, il presunto consulente (colpito adesso da obbligo di dimora e dal sequestro di beni per circa 500mila euro tra orologi, monete e auto di lusso) svuotava pian piano le disponibilità dei propri ignari clienti.



L'attività che sosteneva di portare avanti, in realtà, era stata il suo mestiere per anni. Ma poi era stato cancellato dal previsto albo unico professionale ed erano cessati i rapporti di collaborazione con alcuni importanti istituti bancari nazionali. Tutto avveniva in maniera abusiva, anche attraverso società mai registrate.

A chi si fidava di lui venivano promessi grandi guadagni sulle somme investite: dal 15 al 18% con liquidazione mensile di quanto ottenuto. Mentre al consulente sarebbe andata una percentuale. Veniva creato un conto corrente ad hoc, cui l'ex professionista aveva accesso e la trappola era ormai scattata ai danni degli ignari investitori.

Con il passare del tempo i risultati erano negativi, ma per mantenere l'illusione che le cose stessero andando come programmato l'uomo versava sui conti somme ottenute utilizzando in parte quote dello stesso capitale versato dai risparmiatori e, in parte, somme sottratte dai conti correnti di altri clienti e di famigliari. A un certo punto, però, il sistema non ha più retto. E si è scoperta la verità.

Si stima che l'uomo - nei confronti del quale il procedimento è ancora in corso e vige la presunzione di innocenza - abbia guadagnato almeno 500mila euro. Le forze dell'ordine hanno sequestreato beni per la stessa cifra, tra auto di lusso, orologi, monete e altre disponibilità finanziarie dell'uomo.