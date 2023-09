Il gruppo Alpini di Bibiana festeggia sessant’anni dalla fondazione

Le penne nere di Bibiana festeggiano sessant’anni di attività: domani, sabato 9, e domenica 10 settembre le celebrazioni del gruppo Alpini.

Il gruppo nasce in realtà, in modo non ufficiale, già nel 1934, a opera del Capitano Edmondo Carlevaris. L’iniziativa si interrompe con lo scoppio della seconda guerra mondiale: solo nel 1963 il gruppo viene ufficialmente ricostituito, dall’iniziativa di Beppe Fenoglio, che fu eletto Capogruppo nel 1980. In pochi anni raggiunge il centinaio di iscritti, con l’organizzazione del primo raduno a Bibiana nel 1965.

Le attività principali del gruppo sono sempre state di assistenza e solidarietà, con l’aiuto alle popolazioni terremotate del Friuli nel 1976 e in Irpinia nel 1980. Per l’alluvione che colpì il basso Piemonte nel 1996 furono raccolti circa 14 milioni di lire da distribuire alle famiglie più colpite. A Fenoglio successe Aldo Pacchiotti, che nel 2003 festeggiò i quarant’anni del gruppo inaugurando la sede, in coabitazione con il gruppo A.I.B., nei locali sotterranei della scuola elementare, dedicandola al tenente Nicola del 5° Battaglione Alpini Tirano, medaglia d’oro. Nel 2006 il nuovo Capogruppo è Giuseppe Giachero, dal 2009 Paolo Golzio, e dal 2021 Sergio Priotto. Attualmente il gruppo partecipa a raccolte fondi per la ricerca sul cancro e alla raccolta del Banco Alimentare.

Per celebrare la ricorrenza, sabato alla chiesa parrocchiale di San Marcellino in via Parrocchiale 4 si terrà, oltre alla Messa dell’anniversario, il concerto del coro ‘Bric Boucie’ della sezione Ana di Pinerolo. Domenica si terrà invece la sfilata, con ammassamento e rinfresco offerto dal gruppo alle 10 in piazza Vittorio Emanuele II e partenza alle 10,30, accompagnati dalla banda Ana di Pinerolo, toccando piazza San Marcellino, con la deposizione della corona al monumento dei caduti, e viale Rimembranza. I festeggiamenti si concluderanno con il pranzo al salone polivalente.