Dalla Grande Mela alla Mole: lunedì Piero Armenti de “Il mio viaggio a New York” a Torino

Da New York a Torino. E’ il viaggio di Piero Armenti, imprenditore e volto del “Il mio viaggio a New York”, che lunedì 11 settembre, alle ore 17, si recherà alla libreria Mondadori di Torino per un firmacopie dell’ultimo libro realizzato “New York metro per metro”.

I suoi video sono entrati probabilmente negli smartphone di tutti gli italiani, almeno una volta. I suoi profili social hanno portato un po’ della Grande Mela ovunque. Prima il successo con i profili social (1,7 milioni di follower su Facebook, 505.000 su Instagram), poi l’agenzia viaggi e infine i libri. Una parabola di successo quella dell’imprenditore salernitano migrato negli Stati Uniti e in grado di diventare virale grazie a un nuovo modo di raccontare le città: diretto, a volte “grezzo”, sicuramente empatico e reale.

Ritornato in Italia per un breve periodo di lavoro, Armenti passerà dall’Empire State Building alla Mole Antonelliana. E chissà che non possa lasciare ai suoi follower un suo pensiero per Torino