Al via la vendita di 20 alloggi di Arte Genova

E’ attivo il bando di Arte, l’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della provincia di Genova, per la vendita di undici immobili in zone di pregio e nove unità abitative di libero mercato.

I comuni coinvolti sono Genova, Camogli, Lavagna, Sestri Levante, Zoagli e Masone.

La procedura per l’asta riguarderà undici unità immobiliari tra Genova, Camogli, Lavagna, Sestri Levante e Zoagli ritenute di pregio e nove unità abitative nei comuni di Genova e Masone.

Per partecipare all’asta, la cui base è indicata da Arte, gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, vincolante per 180 giorni a decorrere dal termine ultimo della presentazione fissato per lunedì 18 settembre alle ore 16.00, secondo le modalità indicate dall’azienda. La procedura sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida.

Questi gli immobili all’asta. Nella tabella sono indicati il comune, le pertinenze e la base d’asta con indicazione dell’ammontare della cauzione da depositare.

Il bando, la descrizione degli immobili e le relative immagini sono disponibili al link https://www.arte.ge.it/news-ed-avvisi/news-arte/item/1101-bando-invito-ad-offrire-per-la-vendita-a-libero-mercato-di-n-11-unità-immobiliari-inserite-in-zone-di-pregio-e-n-9-unità-immobiliari-di-proprietà-aziendale-di-libero-mercato.html