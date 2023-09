Al Paulaner Oktoberfest Cuneo più di 60 spettacoli in dodici giorni di apertura

Saranno più di 60 gli spettacoli programmati dalla Sidevents sui due palchi del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023 dal 21 settembre all’8 ottobre presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, frazione di San Rocco Castagnaretta), dove il grande evento resterà aperto tre settimane consecutive dal giovedì alla domenica, per un totale di 12 giorni. Se le prime due serate del giovedì saranno dedicate alle tribute band di Vasco, Ligabue, Zucchero e degli 883, nei pomeriggi dei tre fine settimana arriveranno i motoraduni tra Vespa storica, Harley-Davidson e Citroen Due Cavalli. Ma non mancheranno anche esibizioni di pole dance, ensemble di chitarra, balli country e latini. Il palco all’interno del padiglione e il palco dell’area garden, all’esterno, ospiteranno a rotazione più di quindici gruppi musicali che ripercorreranno le hit più note degli ultimi 50 anni, oltre naturalmente ai già annunciati “Kuni Kumpel”, la band bavarese “Amica di Cuneo” nata proprio in occasione del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023. A grande richiesta torneranno anche i cheerleader del Gruppo Le Nuvole, pluripremiata associazione saviglianese composta da atleti normodotati e con disabilità, che nei pomeriggi di domenica 24 settembre e domenica 8 ottobre si esibiranno sul palco del padiglione principale. Per maggiori informazioni e aggiornamenti è possibile visitare il sito www.oktoberfestcuneo.it

Giovedì 21 settembre, ad aprire gli spettacoli sul palco del padiglione principale sarà la neonata band dei Kuni Kumpel, pronta ad accompagnare il pubblico con sonorità bavaresi e grandi classici. La serata proseguirà nel padiglione principale con la band tributo Vasco-Liga & Zucchero Night, un momento tutto da cantare dedicato ai tre grandi della musica italiana, mentre, sul palco del garden il dj set allieterà il pubblico fino a mezzanotte.

Venerdì 22 settembre in orario aperitivo sul palco principale ci saranno ancora i Kuni Kumpel, seguiti dopo cena dal coinvolgente spettacolo dei Sismica, che proporranno le migliori hits da cantare insieme alla band. Nel frattempo, il dj set aprirà le danze sul palco del garden per preparare il pubblico al Fool party con il meglio della musica dance.

Sabato 23 settembre, l’intrattenimento inizierà già al pomeriggio sul palco del garden con l’Ensemble chitarre di Luca Allievi accompagnato da alcune voci femminili. A seguire il dj set e, in tarda serata, i Jukebox band coinvolgeranno il pubblico con le migliori hit degli anni ’70, ’80 e ’90. Sul palco principale, invece, la musica bavarese la farà ancora da padrona con i Kuni Kumpel lasciando il posto, dopo cena, ai Settesotto, una delle cover band più gettonate del momento.

Domenica 24 settembre, il Paulaner Oktoberfest Cuneo ospiterà il raduno del Vespa Club Cuneo, mentre l’area del garden sarà impegnata da pomeriggio a sera tra musica e danze country. Nel padiglione principale, invece, i canti bavaresi dei Kuni Kumpel inizieranno già dall’ora di pranzo e torneranno per la cena. Nel pomeriggio, il ritorno dei cheerleader dell’associazione Le Nuvole che si esibiranno sul palco e tra il pubblico con incredibili acrobazie e coreografie.

Giovedì 28 settembre, Cuneo Granda Volley presenterà la prima squadra, che per la sesta volta consecutiva disputerà il campionato di Serie A1 femminile, ma anche il settore giovanile; condurrà la serata l’ex pallavolista Rachele Sangiuliano. L’area garden risuonerà con un dj set d’eccezione, mentre all’interno del padiglione principale, dopo le sonorità bavaresi dei Kuni Kumpel, ci penserà la Max Mania, tribute band degli 883, a far cantare i partecipanti alla serata. A seguire, in occasione dei festeggiamenti di San Michele, il Santo Patrono di Cuneo, sarà offerto un incredibile spettacolo di fuochi d’artificio.

Venerdì 29 settembre, la serata del garden sarà scaldata dal dj set a cui seguirà la TNT Party Band che ripercorrerà i grandi successi anni ’70, ’80 e ’90, mentre nel padiglione principale prima si esibiranno i Kuni Kumpel e in serata gli Elemento 90 ricorderanno i mitici anni ’90.

Sabato 30 settembre arriveranno i bikers Hells Angel per il tradizionale motoraduno che durerà dal pomeriggio a tarda sera. Sul palco del garden, nel tardo pomeriggio, The Oldests Blues Band proporranno un mix di blues, rock, funk e rhythm’n’blues, mentre in prima serata dj Reghe scalderà la pista per lasciare spazio ai grandi classici e alle ballate più note del rock con i Borderline. Nel padiglione principale, l’intrattenimento prenderà il via all’ora di cena con i brindisi benaugurali bavaresi dei Kuni Kumpel, per poi scatenarsi con l’entusiasmante show della cover band ABCD Band.

Domenica 1° ottobre alle ore 10,30, presso l’area Garden, come da tradizione dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera si svolgerà la Santa Messa. A pranzo e a cena è prevista sul palco principale la presenza fissa dei Kuni Kumpel, che inviteranno i partecipanti a brindare al ritmo dei brani tipici dell’Oktoberfest. L’area garden invece sarà dedicata alle “Original Songs”, un’esibizione di brani inediti di vario genere musicale di cantautori e band emergenti della Palcoscenico Performing Arts.

Giovedì 5 ottobre nell’area garden sarà presente l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, mentre il padiglione principale sarà animato dai protagonisti bavaresi della manifestazione, iKuni Kumpel, che lasceranno poi il posto, in serata, alla discomusic dei Discoinferno, per stupire il pubblico con un crescendo di emozioni, tra cambi d’abito ed effetti speciali.

Venerdì 6 ottobre, nel padiglione principale, dopo l’accompagnamento a brindisi e cene dei Kuni Kumpel, arriverà una scarica di energia con le hit pop, dance, latin più ricercate e di successo eseguite da iPop band. Il palco del garden invece ospiterà il dance party dei Way to Hollywood.

Sabato 7 ottobre il programma prevede nuovi protagonisti nel pomeriggio dell’area garden: prima l’esibizione di alcuni ragazzi del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, seguiti dai giovani pole dancer della Cuneo Pole Academy. In serata, sarà la vota del dj set e della trascinante tribute disco dance 80 voglia di 90 2000. Nel mentre, ad aprire i brindisi nel padiglione principale ci penseranno i Kuni Kumpel a cui seguiranno i Divina, con uno spettacolo coinvolgente ed elettrizzante e atmosfere anni ’70.

Domenica 8 ottobre, l’ultimo giorno di Paulaner Oktoberfest Cuneo inizierà con un grande raduno di Citroen 2CV e auto storiche, mentre nel primo pomeriggio sul palco del garden si esibiranno i ballerini della Imperial Dance Academy. A seguire dj set. Nel padiglione principale invece ci sarà lo spettacolo di cheerleading del Gruppo Le Nuvole e, durante pranzo e cena, per celebrare gli ultimi prosit di Oktoberfest 2023, saranno ancora una volta protagonisti i Kuni Kumpel.