Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 10 settembre

MOSTRE ED EVENTI

MUTATING BODIES, IMPLODING STARS

Dal 6 al 17 settembre

Essere corpi in trasformazione sotto un cielo che implode, riflettere sulla mutazione dell’essere umano all’interno di ecologie complesse, a partire da concetti cari all’eco-femminismo e alla teoria degli affetti. La mostra collettiva mutating bodies, imploding stars, a cura di Samuele Piazza, dal 6 al 17 settembre nel Binario 2 delle OGR Torino mette in dialogo opere che spaziano dalla pittura alla performance, dalla scultura alla video installazione, realizzate da Alex Baczyński-Jenkins (Polonia/Regno Unito/Germania), Eglė Budvytytė (Lituania/Paesi Bassi), Guglielmo Castelli (Italia) e Raúl de Nieves (Messico/Stati Uniti): media diversi e prospettive originali per realizzare un accostamento tra umano e geologico, in una collisione tra tempo astronomico e tempo biologico. Traendo ispirazione per il titolo da Songs from the Compost di Eglė Budvytytė, la mostra considera desiderio e vulnerabilità come fattori centrali delle relazioni, e incarna alcune ricerche che indagano la simbiosi e l’evoluzione interdipendente come fondamenti di nuove soggettività e di riscrittura dei corpi.

INFO: ogrtorino.it

SETTEMBRE CHIERESE

Fino al 10 settembre

È ricco di musica e concerti, momenti culturali, teatro, danza, cabaret il programma del Settembre Chierese 2023 per assicurare divertimento e svago a un pubblico di ogni età. Per i più giovani il concerto di Aka 7even il 5 settembre, unica tappa in Piemonte, mentre chi giovane lo era negli anni Ottanta e Novanta potrà riassaporare le sonorità di allora con i Jalisse, Gatto Panceri e Viola Valentino il 9 settembre, nella serata FESTIVALBAR. Due i momenti in cui ballare e scatenarsi: mercoledì 6 settembre con il DJ Gigi L’Altro e Dino Brown e giovedì 7 con Andrea Agresti e la sua band. E poi il cabaret, con COMEDY Ring insieme a Beppe Braida, Claudio Batta e Pino Campagna (l’8 settembre). In programma lunedì 4 settembre lo spettacolo DANZANDO CON L’ARTE della scuola di ballo A time for dancing e la commedia teatrale di grandissimo successo Forbici Follia, il 2 settembre, che conferma la collaborazione tra il Comune di Chieri e la Compagnia Torino Spettacoli.

INFO: www.comune.chieri.to.it



RIVOLI - RIEVOCAZIONE STORICA

Sabato 9 e domenica 10 settembre

Rivivere Rivoli con le atmosfere del 1730 tra balli, canti, eventi e spettacoli. Il 9 e 10 settembre la città ospita un ricco evento che vuole celebrare “C’era una volta un Re”, ossia la storica rievocazione cittadina a 27 anni dalla sua prima edizione, una delle più rinomate del Piemonte, che si è svolta con grande successo fino al 2010. Vista l’impossibilità di festeggiare l’anniversario dei 25 anni che coincideva con le incertezze del periodo pandemico, si è deciso di regalare alla città una due giorni coinvolgente – ispirandosi a quella rievocazione storica così unica - il prossimo settembre. L’appuntamento si inserisce nel già ricco calendario di eventi della città di Rivoli che con “Rivoli celebra… C’era una volta un Re” vuole portare visitatori e turisti all’ombra del Castello, tornando indietro nel tempo, con cortei, sfilate, mostre e spettacoli teatrali.

INFO: www.comune.rivoli.to.it/a-settembre-torna-cera-una-volta-un-re/

FAI - GIORNATA DEL PANORAMA

Domenica 10 settembre

Nel 2023 giunge alla decima edizione la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Al Castello e Parco di Masino a Caravino (TO) si potrà vivere una giornata dedicata al paesaggio, con approfondimenti sul panorama naturale e antropico che lo circonda. Alle ore 11, 14 e 16 sarà possibile fare una passeggiata nel parco storico insieme alla guida escursionistica ambientale Roberto Brogliatti, che accompagnerà i visitatori in una passeggiata panoramica durante la quale illustrerà le caratteristiche naturalistiche dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, con un focus sugli aspetti storico-folkloristici che il passaggio del ghiacciaio balteo ha prodotto nel corso del tempo. Alle ore 11.30, 14 e 16 verrà invece proposta una speciale visita al Castello, con un percorso pensato per i più piccoli e le loro famiglie: dopo un’introduzione sul paesaggio circostante, con approfondimenti che spaziano dall’anfiteatro morenico più grande d’Europa alla storia del maniero e del suo parco millenario, i bambini dai 6 ai 12 anni potranno cimentarsi in un laboratorio in cui imparare a realizzare un piccolo libro, con disegni, collage e ricordi della giornata passata nel cuore del Canavese. Inoltre, alle ore 16, nel Salone da Ballo del Castello verrà ospitato l’appuntamento musicale Modernismo-Arcaico, con un programma a sorpresa, in collaborazione con l'Orchestra Contrametric Ensemble, diretta da Farhad Mahani.

INFO: www.giornatadelpanorama.it

CONCERTI E FESTIVAL

RITMIKA FESTIVAL

Dal 6 al 9 settembre

Ritmika è il festival musicale della creatività e della sperimentazione giunto alla 27esima edizione. Sul palco allestito al PalaExpo di Moncalieri, nell’ex Foro Boario, si alternano i Santi Francesi, i vincitori dell’ultima edizione di X Factor; Paola & Chiara, il duo dance più iconico e conosciuto della musica italiana; i Planet Funk, una delle band più importanti del panorama elettro-dance italiano e internazionale; Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale.

INFO: www.ritmika.it

RBL (RADIO BANDA LARGA) – Chiara Mantxobas DJ SET

Sabato 9 settembre, ore 21

Grazie a una continua esplorazione, la selezione di Chiara Mantxobas è un dialogo eclettico tra generi dance floor oriented, ispirata alla scena clubbing e dei sound-system inglesi, il più possibile contaminata da altro, e una predilezione per bassi e imprevedibilità. Una volta al mese espande ancor di più la sua ricerca con lo show Moto Vario su RBL radio, attraversando un fiume di suoni che scorrono scostanti, si incontrano e si mischiano raccontando un viaggio, da ascoltare, sentire, ballare o immaginare.

INFO: Viale Ottavio Mai

TEATRO

STAI ZITTA

Martedì 5 settembre ore 19

Lettura a più voci del libro di Michela Murgia per continuare la più ampia riflessione sulla costruzione delle comunità che Off Topic da tempo ha innescato nel quartiere in cui opera: una lettura partecipata in cui tutti e tutte potranno leggere per tre minuti l’estratto che più preferiscono. In occasione della serata Nora Book proporrá una selezione di libri sui diritti e il transfemminismo.

INFO: Viale Ottavio Mai

ASSEMBLEA TEATRO

Venerdì 8 settembre ore 17 e 21

Alle 17, “Radio Londra”: il Betti Zambruno Trio presenta uno spettacolo che intende ripercorrere gli anni della guerra e della Resistenza attraverso letture e musiche. La censura e i divieti non impediscono agli italiani di esprimere il desiderio di far finire la guerra, di costruire una nuova società e di divertirsi. Così, tra struggenti canti di lotta e canzoni allegre, si tenta di vivere, di divertirsi e si spera. A ritmo di swing.

Alle 21, “Il segreto del piccolo Newt”: una miniera. Chiusa, nera, profonda. Dentro, con altri minatori, ci vive Newt, che lì cresce, lavora, impara a leggere, a trovare la sua voce e a scoprire la sua identità.

INFO: Mausoleo della Bela Rosin, strada Castello di Mirafiori 148/7, www.assembleateatro.com

LAUBEN

Sabato 9 settembre ore 21

Ritorna il Teatro di Anna Cuculo attraverso il progetto “Bargigli e Pregiudizi”. La pièce che apre la rassegna è ambientata a Merano in una misera stanza nella Laubengasse in un caldissimo maggio del 1898. Si svolge in tempo reale e ci sembra decisamente adatta ai giorni nostri, per via delle tematiche trattate. Lauben, Portici in tedesco, è il luogo più antico di Merano: un luogo che rassicura e protegge, e dove le proprie scelte diventano determinanti. Tra quelle mura, in nome di una visione più profonda del mondo, si può trovare il coraggio di sfidare Imperatori e Imperatrici, ed è proprio ciò che fanno le due prostitute Martha e Ulli, protagoniste della pièce. Quasi una coppia di fatto ante litteram, ricercano un mondo fuori da ogni schema borghese, cercano autenticità, libertà, la dura libertà da mode, potere, convenzioni. Quella libertà che può condannarci ad essere prigionieri del mondo, ma che al tempo stesso può permetterci di afferrare anche l’intero universo.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8

GIANNI RODARI - Filastrocche e favole al telefono

Domenica 10 settembre ore 17

Attraverso la lettura, brillantemente interpretata, e attraverso il gioco interattivo con gli spettatori, lo spettacolo su Gianni Rodari non vuole limitarsi a proporre semplicemente alcune delle pagine più note dell’autore, vuole invece rimarcare l’aspetto di stimolo creativo che le sue parole contengono. Uno sforzo, il suo, capace di giocare sugli aspetti creativi della narrazione, costruendo mondi alternativi ricchi di spunti che pongono al centro del suo lavoro il senso di libertà e di fantasia che ciascuno di noi possiede, soprattutto in giovane età, ma che purtroppo a volte rischi di smarrire nell’età adulta.

INFO: Casa del Teatro, corso Galileo Ferraris 266, www.assembleateatro.com