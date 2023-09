Dal calcio al fitwalking...domenica al Parco della Pellerina sarà tempo di “Festa dello sport”

Saranno oltre 50 le attività proposte nella giornata di domenica 10 settembre alla “Festa dello sport” della Circoscrizione 4; in caso di maltempo, l'appuntamento sarà rimandato di una settimana. Il tradizionale appuntamento settembrino dedicato alla promozione delle discipline sportive organizzate dalle associazioni del territorio tornerà dalle 10 alle 18 al Parco della Pellerina di Torino all'altezza di corso Appio Claudio 110.

Le discipline proposte

Il programma prevede gazebo informativi, dimostrazioni e lezioni aperte rivolte a presone di tutte le età, con molte opportunità dedicate alle persone con disabilità: le discipline proposte sono calcio, running, circuit training, fitwalking, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, tricking, acrobatica, scherma, basket e minibasket, pallavolo, beach volley, yoga, pilates, olistica, tonificazione, ginnastica dolce, fitness a corpo libero e con attrezzi, difesa personale, light saber combat sportivo, arti marziali, aikido, tai chi, iaido, medieval combat, atletica leggera, danza, hip hop, danza verticale, capoeira, danza orientale, danza tribale, danza integrata, lindy hop, jazz roots, charleston, social dance, zumba, bocce, nordic walking, pickleball, flag rugby, ciclismo, nuoto, fitness in acqua, sci, skateboard, pallapugno, hit ball, tennis, padel e molto altro.

Le organizzazioni aderenti

Moltissime anche le organizzazioni aderenti. Di seguito, la lista completa: 5 Pari, Alfieri, Amici da Sballo, CFS SSD arl, Circoletto Rosso, Carrara 90, associazione bocciofila Parco Carrara, Dusty Jazz, Evoluzionaria, FCD Spazio Talent Soccer, FIPSAS, Fuori Onda, Giannone Running, Ginnastica Victoria, Girasole Sportivo, ISEF, KOLBE, La Loba e le Figlie della Luna, Libertas, Ludo Sport Combat Academy, Nami Academy, One Day For Fitness, Opes, Pandha, Pellerina ssd arl, Polismile, Polisportiva San Donato, Safatletica, Sala d'Arme del Folle, Salsero Loco Academy, San Paolo Basket, Senza Limiti, Sinombre, Sorrisi in Cammino, Sport4Friends, Sporting Parella, Street is Culture, Terzo Tempo onlus, Time Out, Toret, Turin Marathon, UISP Comitato Territoriale Torino, US ACLI, Yuki, Mataleao e molte altre.

Impianti sportivi aperti

Ma non finisce qui, perché da quest'anno ci saranno anche diversi impianti sportivi aperti, dove si potranno provare numerose attività: stiamo parlando dei campi da calcio calcio di via Servais 200/3, di corso Appio Claudio 110/6 e di corso Appio Claudio 192/a, del Tennis Nord in corso Appio Claudio 116, del Tennis Pellerina in corso Appio Claudio 176/30 e del Tennis Franzoj in via Berruti 7/a, della bocciofila Carrara in corso Appio Claudio 110/14b e della piscina Pellerina in corso Appio Claudio 110.