Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola: il gran finale è affidato a Showzer e Franco Bassi

Il Museo Tipografico Rondani propone un’attività creativa di stampa artigianale per avvicinare bambini e adulti al mondo della tipografia. Carta, rulli e inchiostri sono gli strumenti per sperimentare diverse tecniche di stampa e creare una personale opera artigianale. Prima o dopo l’attività, si può scoprire l’affascinante storia secolare della tipografia carmagnolese visitando il museo. Offerta libera per l’attività + biglietto di ingresso al museo per la visita.