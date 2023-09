Euro 5, Tolardo controcorrente: "Il rinvio del blocco è davvero una vittoria? Agire su caldaiette e mezzi pubblici"

La questione dei diesel Euro 5 e l'annunciato blocco, poi rinviato per l'intervento del Governo, ha animato il dibattito delle ultime settimane ed è stato al centro, nei giorni scorsi, anche di un incontro a Collegno organizzato da Francesco Casciano ed Elena Piastra, primi cittadini di Collegno e Settimo, dove il tema centrale sono stati i trasporti e la mobilità.

"Non sottovalutare l'emergenza climatica"

In questa occasione il primo cittadino di Nichelino, Giampiero Tolardo, ha scelto di andare controcorrente rispetto alla maggioranza di coloro che auspicavano un rinvio del blocco. "L'emergenza climatica continua a persistere come una sfida reale, concreta e urgente. Il decreto del Governo che permetterà di spostare il blocco permanente degli Euro 5 diesel al 2025 risolve temporaneamente il problema dei singoli cittadini che non si vedranno bloccare il proprio veicolo ma servono contestualmente provvedimenti urgenti per salvare il nostro pianeta dal riscaldamento globale e dall'inquinamento".