Arriva il freddo, preparati con un check tramite assistenza caldaie

Torino è una delle città più fredde d’Italia; lo scorso inverno ci sono state settimane con temperature record che hanno fatto preoccupare tutti. Questo disagio aumenta quando si rientra a casa, nella speranza di trovare una piacevole temperatura confortevole e invece ci si trova faccia a faccia con una caldaia che genera problemi di malfunzionamento… ma come fare? Sicuramente, come ci svelano gli esperti di assistenza caldaie a Torino è importante fare manutenzione ma anche chiedere un check prima della riaccensione soprattutto in caso di dispositivo datato.

Check per la caldaia: perché è importante prima della riaccensione invernale

Sicuramente hai effettuato una corretta pulizia della caldaia e la manutenzione periodica proprio pochi mesi fa, così come richiesto per legge. Ma sai che gli esperti consigliano un check anche prima dell’accensione invernale? Sappiamo che molti potrebbero essere contrari; si tratta comunque di una spesa familiare: eppure, è stato dimostrato che contattare gli esperti di assistenza in caldaie potrebbe aiutarti a prevenire danni decisamente più ingenti durante l’inverno. Potrebbero accorgersi di un problema iniziale, potendo riparare il componente senza doverlo sostituire e facendoti restare al caldo tutto l’inverno.

Perché la caldaia non riscalda? Quali sono i problemi più comuni

La caldaia potrebbe non riscaldare per una serie di motivi, alcuni dei quali possono richiedere l’intervento di un tecnico specializzato per risolvere il problema. Ma quali sono le possibili cause di una non accensione?

Pressione bassa : se la pressione è troppo bassa, potrebbe non essere in grado di riscaldare l’acqua in modo efficace; verificala sulla caldaia e, se è inferiore al livello consigliato, riportala a quella corretta utilizzando la valvola di riempimento dell’acqua. Qualora non funzionasse, dovrai per forza chiamare un esperto.

: se la pressione è troppo bassa, potrebbe non essere in grado di riscaldare l’acqua in modo efficace; verificala sulla caldaia e, se è inferiore al livello consigliato, riportala a quella corretta utilizzando la valvola di riempimento dell’acqua. Qualora non funzionasse, dovrai per forza chiamare un esperto. Guasto al termostato : se il termostato della caldaia è difettoso, potrebbe non essere in grado di rilevare la temperatura corretta dell’acqua e di conseguenza non attivare il riscaldamento. La sostituzione è una possibile soluzione.

: se il termostato della caldaia è difettoso, potrebbe non essere in grado di rilevare la temperatura corretta dell’acqua e di conseguenza non attivare il riscaldamento. La sostituzione è una possibile soluzione. Guasto alla pompa : quando la pompa è danneggiata o non funziona correttamente, l’acqua potrebbe non circolare correttamente e di conseguenza non riscaldarsi. Anche in questo caso la soluzione più rapida è la sostituzione.

: quando la pompa è danneggiata o non funziona correttamente, l’acqua potrebbe non circolare correttamente e di conseguenza non riscaldarsi. Anche in questo caso la soluzione più rapida è la sostituzione. Problemi con la valvola di sfiato : questa parte è progettata per rilasciare l’aria intrappolata nel sistema di riscaldamento; quando è bloccata o danneggiata, l’aria potrebbe rimanere intrappolata e interferire con il riscaldamento.

: questa parte è progettata per rilasciare l’aria intrappolata nel sistema di riscaldamento; quando è bloccata o danneggiata, l’aria potrebbe rimanere intrappolata e interferire con il riscaldamento. Guasto al bruciatore: Il bruciatore è responsabile del riscaldamento dell’acqua all’interno della caldaia; chiaramente in caso di malfunzionamento dello stesso i problemi possono verificarsi ed è necessario un professionista per la riparazione.

Cosa fare se la caldaia non parte

Se la tua caldaia non si avvia correttamente, il problema potrebbe non riguardare solamente i caloriferi ma anche la distribuzione di acqua calda. Cosa fare? Verifica che la corrente elettrica e il gas siano presenti nella tua casa, qualora la pressione non fosse sufficiente dal display puoi tentare un ripristino come ti hanno sicuramente spiegato i tecnici nelle volte precedenti ma qualora nemmeno questo funzionasse allora la soluzione migliore è evitare improvvisazioni che potrebbero danneggiare l’impianto e rivolgerti ad un professionista che potrà aiutarti ad individuare velocemente la causa e risolvere.