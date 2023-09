Basket, la 'bestia nera' Cantù non fa più paura: convincente debutto della Reale Mutua in Supercoppa

Buona la prima in Supercoppa per la Reale Mutua Torino, che all'esordio conquista una vittoria convincente contro l'Acqua S. Bernardo Cantù. Al Pala Gianni Asti finisce 78-67.

Coach Ciani decide di partire con Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Cusin. Coach Sacchetti risponde con Berdini, Bucarelli, Nikolic Baldi Rossi, Young.

Si inizia subito ad un ritmo alto, parte bene la Reale Mutua trascinata da capitan De Vico, il quale si mette subito in ritmo e va a segno con tre triple su altrettanti tentativi. Cantù però non è da meno e risponde, tenendo il punteggio in equilibrio (14-14 a metà primo quarto). Cantù tenta un allungo sul finale del periodo: alla prima pausa il punteggio è di 20-25 per gli uomini di coach Sacchetti.

Con gli stop difensivi e con i punti di Poser e De Vico, Torino riporta in equilibrio il punteggio e poi anche il nuovo vantaggio sul 30-27 dopo quattro minuti di gioco nel secondo quarto. Cusin prende posizione sotto canestro e appoggia due punti, Ghirlanda lo segue con una tripla e la Reale Mutua trova il +8. Kennedy inchioda la schiacciata che vale il primo vantaggio in doppia cifra per la squadra gialloblù. Burns interrompe il parziale torinese, ma Kennedy trova di nuovo il canestro in fadeaway e De Vico continua ad essere preciso dall'arco. Una buona Torino chiude la prima metà di gara avanti 45-34.

Rientra bene in campo la Reale Mutua, incrementando il proprio massimo vantaggio fino al +16 (51-35) che costringe coach Sacchetti al timeout. Al rientro dalla sospensione, dopo un ulteriore tentativo di allungo torinese, Cantù inizia ad accorciare le distanze portandosi sul -11. Dopo un timeout di Ciani la Reale Mutua riprende ritmo partendo dalla difesa e trovando punti in transizione e in lunetta. ll terzo quarto si chiude sul 61-47 per i gialloblù.

Nell'ultimo quarto Cantù si riavvicina e Torino perde la doppia cifra di vantaggio (66-57 a 6' dalla fine). Pepe e Kennedy danno una scossa alla squadra gialloblù con giocate di talento. A due minuti dalla fine Vencato e Cusin mettono il punto esclamativo riportando Torino sul +16 (78-62). I gialloblù controllano fino alla fine e conquistano la vittoria: 78-67 il finale.

Coach Ciani: "Risultato positivo, ma sono ancora più contento perché abbiamo ritrovato la continuità di rendimento su entrambi i lati del campo. Era importante riprendere il nostro cammino in questa direzione, quindi siamo soddisfatti senza ombra di dubbio".

REALE MUTUA TORINO - ACQUA S. BERNARDO CANTU' 78-67 (20-25, 25-9, 16-13, 17-20)

Torino: Kennedy 10, Thomas 7, Vencato 9, Ghirlanda 4, Schina 6, Fea NE, Poser 10, Osatwna NE, Loiacono NE, De Vico 14, Cusin 6, Pepe 12. Allenatore: Franco Ciani. Assistenti: Alessandro Iacozza, Marco Siragusa.

Cantù: Baldi Rossi 11, Berdini 13, Nikolic 11, Nwohuocha, Tarallo NE, Meroni NE, Bucarelli 9, Burns 10, Young 10, Clerici NE, Cesana 3. Allenatore: Romeo Sacchetti. Assistenti: Devis Cagnardi, Tommaso Sacchetti.