Juventus Women, è ufficiale: le partite casalinghe si giocheranno al Pozzo di Biella

Ora è ufficiale, le Juventus Women giocheranno allo stadio Pozzo- La Marmora di Biella. Lo rende noto il club bianconero in una nota stampa sul proprio sito: “La nuova casa per le Juventus Women sarà lo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella – si legge nel comunicato - Si tratta di un cambiamento significativo per le bianconere: da Juventus-Sampdoria, seconda giornata del campionato di Serie A Femminile, le partite casalinghe della squadra verranno disputate nell’impianto designato. Fino alla scorsa stagione le ragazze di Montemurro avevano disputato le gare di Serie A e Coppa Italia al campo "Ale & Ricky" di Vinovo, diventato casa e fortino, ora teatro delle sfide casalinghe sarà, appunto, Biella. La nuova struttura che ospiterà le bianconere durante l’estate è stata soggetta a diversi lavori di miglioria per essere pronto ad aprire le sue porte al bianconero. L'appuntamento è per l'ultimo weekend di settembre. Juve-Samp sarà la prima volta. L'inizio di una nuova storia”.