Torino 2025: il doppio misto di curling farà parte del programma delle Universiadi invernali

Il doppio misto di curling farà parte del programma dei Giochi Mondiali Universitari invernali della FISU che si terranno a Torino, in Italia, dal 13 al 23 gennaio 2025.

Torino 2025 sarà la decima Universiade in cui sarà protagonista il curling: la prima volta fu sempre in Italia, ovvero a Tarvisio nel 2003. Nelle ultime nove edizioni, squadre maschili e femminili si sono date battaglia per le medaglie. Nel 2025, altre otto coppie si sfideranno per le medaglie nel doppio misto, disciplina che aprirà il programma del curling ai FISU Games sul ghiaccio del PalaTazzoli di Torino. Secondo la tradizione, dieci squadre femminili e dieci maschili si sfideranno per le medaglie, invece, nelle discipline a quattro giocatori.

Scott Arnold, responsabile dello sviluppo della Federazione Mondiale di Curling e presidente del Comitato tecnico della FISU per il curling, spiega: "Sono entusiasta che Torino 2025 sia la prima edizione nella storia dei Giochi Mondiali Universitari della FISU a includere il doppio misto di curling nel programma ufficiale. E quanto è giusto dopo che l'Italia ha vinto una medaglia d'oro nel doppio misto ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022! Questa aggiunta consentirà ad altri 16 studenti-atleti di vivere un evento multi-sportivo, rappresentando al contempo la propria università e il proprio Paese sulla scena mondiale. Ciò dimostra come la disciplina del doppio misto stia crescendo a livello globale".

Il direttore dei Giochi invernali della FISU, Milan Augustin, aggiunge: "La FISU è molto orgogliosa di avere il doppio misto di curling a Torino, la città dove gli sport universitari hanno le loro radici. Con questa disciplina sportiva aggiuntiva, possiamo dare una buona opportunità a più giocatori di godersi i Giochi invernali FISU nell'ambito di competizioni di alto livello internazionale, che è il nostro obiettivo da raggiungere anche in tutti gli altri sport. Inoltre, assistiamo a un’enorme evoluzione del curling che diventa molto popolare tra tutti gli studenti-atleti di tutto il mondo. La FISU, dopo aver avuto un buon rapporto con la World Curling Federation, sta cercando di promuovere il curling in tutto il mondo quanto più possibile. Ci auguriamo che il torneo a otto squadre nel doppio misto sia solo l’inizio dell’evoluzione futura".

Il Presidente dei Giochi Mondiali Universitari invernali Torino 2025, Alessandro Ciro Sciretti, dichiara: "Oggi i Giochi FISU Torino 2025 si arricchiscono di un altro gioiello prezioso. Sono davvero felice che nella città dove questo evento è nato con il nome di Universiade nel 1959, grazie all'allora presidente del Cus Torino, Primo Nebiolo, si possa festeggiare un'altra splendida prima volta. In particolare, il doppio misto del curling è una disciplina che ha un posto speciale nel cuore di noi italiani, grazie allo storico oro conquistato nel febbraio 2022 alle Olimpiadi di Pechino 2022. Sono sicuro che la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e il suo presidente, Andrea Gios, onoreranno il nostro evento presentando i loro migliori atleti studenti ai Giochi FISU di Torino 2025. Siamo lieti di accogliere nuovi concorrenti da tutto il mondo".