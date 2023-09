Bollettino meteo: ancora piogge nel weekend, poi un temporaneo miglioramento

Oggi ma soprattutto domani avremo ancora piogge e temporali che passeranno a rinfrescare l'aria, mentre domenica temporaneo miglioramento. Ad inizio settimana un nuovo cedimento della pressione potrebbe far arrivare un'altra perturbazione, poi nuova fase stabile ma che non sembra duratura.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 15 settembre.

Cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili piogge sparse sulle pianure al mattino. Nuvolosità più compatta sulle Alpi con locali rovesci o temporali al pomeriggio, che in qualche caso insisteranno fino a sera a causa del'arrivo di una nuova perturbazione il giorno seguente. Temperature massime comprese tra 23 e 24 °C. Venti assenti o deboli principalmente settentrionali.

Sabato 16 settembre.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, in alcune frangenti coperto, con piogge e temporali irregolarmente distribuiti durante la giornata. Allo stato attuale Piemonte meridionale e Liguria sembrano le zone più interessate dai fenomeni più intensi. Fenomeni che si esauriranno in serata.

Temperature massime in calo più per le precipitazioni e la copertura nuvolosa, e con valori compresi tra 22 e 23 °C. Minime stazionarie domani mattina intorno 17/18 °C. Venti per lo più assenti, o al massimo deboli settentrionali. Non si escludono però forti raffiche durante i temporali.

Da domenica 17 settembre.

Domenica condizioni in miglioramento, anche se non sarà una giornata pienamente soleggiata a causa di nubi basse e velature di passaggio. Temperature che riprenderanno a salire per il temporaneo rinforzo dell'alta pressione e la persistenza di correnti sudoccidentali più calde e umide. Lunedì potrebbe esserci un nuovo temporaneo cedimento con un passaggio perturbato ancora da valutare, poi in settimana ulteriore aumento termico e più stabilità, ma per conferme dovremo aspettare i prossimi aggiornamenti.

