Pinerolo si fa centro sportivo a cielo aperto per un weekend

Pinerolo dedica due giornate allo sport, con attenzione alla mobilità sostenibile e al lavoro di associazioni e volontari: domani, sabato 16 settembre, gli eventi rinviati dalla Fiera di San Donato del 27 agosto, e domenica 17 la manifestazione Porte Aperte allo Sport.

Domani in piazza d’Armi saranno protagonisti i cavalli, con il talent show equestre alle 15 e il battesimo della sella per i più piccoli. In contemporanea saranno allestiti tornei, sempre in piazza d’Armi, di Green Volley, versione semplificata della pallavolo, e Black Volley, con un telo a coprire la rete per nascondere l’altro campo ai giocatori, dalle 10 alle 17; calcetto under 12 allo stadio Barbieri; petanque alla baraonda in piazza Santa Croce alle 15,30, con prove per tutti nei viali di piazza d’Armi; tennis con padelle portate da casa al Circolo Tennis, dalle 10 alle 18,30. La giornata si concluderà con la proiezione del film ‘Non ci resta che vincere’, sempre in piazza d’Armi, alle 20.

Domenica 17 si svolgerà invece, dalle 10 alle 19, la ventitreesima edizione di Porte Aperte allo sport, in piazza Vittorio Veneto, dove sessantadue associazioni sportive del territorio presenteranno le proprie discipline e gestiranno le prove gratuite. Il tema della giornata sarà ‘mobilità sostenibile’, a seguito dell’adesione di Pinerolo all’iniziativa Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2023. “È un tema a cui siamo già molto attenti – dichiara Bruna Destefanis, assessora allo sport –, e ci è sembrato naturale unire le due iniziative, specialmente per quanto riguarda la bicicletta: sport ma anche mezzo di trasporto ecologico e salutare”. Ogni associazione è stata invitata a decorare il proprio stand sul tema, su cui verranno organizzati flash mob ed esibizioni da parte delle scuole di danza e della palestra Sportica.

Con le attività di varie associazioni si potrà partecipare al ‘Pinethlon’, ottenendo punteggi nei giochi proposti, con la premiazione a fine giornata dei primi tre classificati. Il sindaco Luca Salvai e l’assessora Destefanis presenteranno inoltre gli sportivi pinerolesi che hanno conseguito una medaglia d’oro nella stagione sportiva 2022/2023 in varie discipline a livello nazionale e/o internazionale, e saranno premiate le associazioni e società sportive dilettantistiche pinerolesi più longeve, che operano sul territorio da almeno vent’anni.