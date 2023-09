Basket, la Reale Mutua centra l'obiettivo: battuto Monferrato e conquistati i quarti di Supercoppa

La Reale Mutua Torino conquista una vittoria in volata contro la Novipiù Monferrato Basket e ottiene il pass per i quarti di finale della Supercoppa LNP 2023 Old Wild West. Al PalaEnergica "Paolo Ferraris", coach Ciani decide di partire con Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Cusin. Coach Di Bella risponde con Calzavara, Kelly, Pepper, Poom e Martinoni.



Le due squadre spingono sull’acceleratore sin dai primi minuti di gioco. Il punteggio rimane in equilibrio per tutto il corso del primo quarto, con Torino che conquista il vantaggio e Monferrato che rimane in scia. Un fadeaway di Cusin vale il +4 torinese, ma i padroni di casa non mollano e dalla lunetta accorciano le distanze: il primo quarto si chiude sul punteggio di 22-24.



In avvio di secondo quarto la musica non cambia: Torino rimane avanti grazie ai canestri di Pepe e De Vico ma senza riuscire ad allungare sulla Novipiù. Coach Ciani chiama timeout per provare a dare una scossa all'andamento dell'incontro. De Vico si mette in ritmo in attacco, ma dall'altra parte Monferrato risponde colpo su colpo e trova prima il pareggio, poi il sorpasso (37-35 a 2.30' dall'intervallo). L'inerzia del match si sposta dalla parte della squadra di casa, che allunga negli ultimi minuti del secondo quarto. Torino va negli spogliatoi con sette lunghezze da recuperare: 46-39 il punteggio.



Torino rientra male in campo per il terzo quarto e subisce immediatamente un parziale di 7-0 che vale il primo svantaggio in doppia cifra per i gialloblu: 53-39 e timeout di coach Ciani. I gialloblù provano ad accorciare le distanze ma lo svantaggio rimane invariato e a metà terzo quarto il punteggio è di 61-47. Verso il finale del quarto arriva la reazione della Reale Mutua, che con Vencato e Kennedy torna sul -8 (63-55 a 2' dalla fine del 3Q). Monferrato risponde con Pianegonda ma ancora Kennedy trova il canestro per chiudere il terzo quarto sul 69-60.



Poser apre l'ultimo quarto con quattro punti in fila per il -5. Torino aumenta l'intensità difensiva, Ghirlanda si butta su un pallone vagante e innesca il contropiede con Kennedy che appoggia il layup del 69-67 a 8' dalla fine. Dopo il timeout di coach Di Bella, Monferrato interrompe il parziale gialloblù e torna sul +6. Dalla lunetta Vencato e Pepe mettono a referto quattro punti, ma dall'altra parte c'è la tripla di Fabi per il 76-72 a 5' dal termine. Una stoppata di Poser lancia Kennedy in transizione per segnare due punti, poi nell'azione successiva è ancora la guardia americana a trovare la tripla del sorpasso. Si entra negli ultimi due minuti di gioco con Torino avanti 79-80. Pepe fa 3 su 3 in lunetta ma una tripla di Pepper riporta Monferrato a -1 (82-83, un minuto da giocare). Thomas fa 1/2 in lunetta per il +2, Kelly dall'altra parte va corto con il layup del pareggio. A 9 secondi dalla fine Vencato va in lunetta e fa 2/2. La tripla del potenziale pareggio di Pepper non va a bersaglio: Torino vince e va ai quarti di finale di Supercoppa. Risultato finale 82-85.



Commento di coach Ciani: "Una partita difficilissima, tutti pensavano che avremmo vinto facilmente, vedendo i risultati delle precedenti partite di Supercoppa. Ma Monferrato ha giocato una grande partita di intensità e ha approfittato delle situazioni in cui noi eravamo meno lucidi. Poi abbiamo aumentato la pressione difensiva, il ritmo e l'aggressività: questo ha cambiato l'inerzia della gara nel finale. Una vittoria conquistata con un grande carattere".



NOVIPIU' MONFERRATO BASKET - REALE MUTUA TORINO 82-85 (22-24, 24-15, 23-21, 13-25)



Monferrato: Castellino, Fabi 6, Martinoni 10, Fantoma 8, Kelly 19, Pepper 23, Pianegonda, Poom 4, Calzavara 7, Zucca 5. Allenatore: Di Bella.



Torino: Kennedy 22, Thomas 7, Vencato 11, Ghirlanda, Schina 6, Fea NE, Poser 5, Osatwna NE, Ruà NE, De Vico 12, Cusin 6, Pepe 16. Allenatore: Ciani. Assistenti: Iacozza, Siragusa.