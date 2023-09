Teatro, la "prima" in regia di Nanni Moretti inaugura la stagione dello Stabile

Per aprire la sua stagione teatrale, lo Stabile di Torino ha scelto di puntare su un esordiente di grandissima esperienza: Nanni Moretti, che per la prima volta firmerà una regia a teatro.

In scena i "Diari d'amore" di Natalia Ginzburg, in realtà un dittico composto da due atti unici della scrittrice, "Dialogo" e "Fragola e Panna". Lo spettacolo debutterà al Teatro Carignano, in prima nazionale, il 9 ottobre, per poi replicare fino al 29 dello stesso mese; sarà poi in tournée fino a giugno 2024 in Italia e in Francia. A interpretarlo, cinque attori: oltre al direttore artistico dello Stabile, Valerio Binasco, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli, Giorgia Senesi. Le scene sono di Sergio Tramonti, le luci di Pasquale Mari, i costumi di Silvia Segoloni.

Le due commedie della Ginzburg raccontano nuclei familiari disarmonici, gente che si lascia vivere senza entusiasmi; esseri deboli, dai valori etici inconsistenti. Con sguardo ironico, la scrittrice apre il sipario su intimità domestiche nelle quali il conflitto cede il posto all’indifferenza, svelando la fatuità di uomini e donne emotivamente e moralmente inetti. La Ginzburg gioca con i valori cari alla società borghese: matrimonio, fedeltà, maternità, amicizia sono trattati con parole di una levità che ne rivela tutte le fragilità. Questa leggerezza estrema diventa una lente di ingrandimento, una chiave di lettura fredda, che converte in commedia fatti altrimenti tragici della vita dei protagonisti. E al tempo stesso si fa denuncia: di una società che rimane indifferente di fronte ai fatti della vita, che non partecipa mai per davvero, che rimuove quel poco di senso di colpa che a volte, timidamente, affiora.

Nanni Moretti sceglie il "teatro delle chiacchiere" di Natalia Ginzburg per metterci davanti a uno specchio che ci mostra inadeguati, spettatori indifferenti di fronte alla complessità e alle tragedie della vita.

DIARI D’AMORE"Dialogo | Fragola e panna" di Natalia Ginzburg, regia di Nanni MorettiTEATRO CARIGNANO Piazza Carignano 6, TorinoDal 9 al 29 ottobre 2023. Orari: lunedì 9 ottobre ore 20. Dal 10 ottobre: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 16Prezzo dei biglietti: 37-34 euroINFO: Telefono 011 5169555 / www.teatrostabiletorino.it