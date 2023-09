Il Comune di Grugliasco rinnova il suo parco auto con mezzi più ecologici

L’Amministrazione comunale di Grugliasco ha messo in vendita, tramite asta, alcuni veicoli di proprietà comunale. Si tratta di una Fiat Doblò (Euro 3), una Fiat Punto Bipower (Euro 4) e una Subaru E (mini-van) 12 4wd (Euro 2).

Gli automezzi, ormai obsoleti, sono stati venduti e sostituiti con una nuova Fiat Panda ibrida (benzina/elettrica) messa a disposizione dell'ufficio cassa. La nuova Panda, acquistata dal Comune per sostituire i veicoli ormai obsoleti e con alimentazione inadeguata per la circolazione in città, è alimentate a benzina e si ricarica grazie alle batterie supplementari, è un Euro 6.4, 3 porte, 1.0 di cilindrata, 70 cavalli con tutte le dotazioni di serie.