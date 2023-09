Una cena per raccogliere fondi per il restauro della Chiesa di San Cassiano Martire a Grugliasco

Il progetto del restauro della Chiesa di San Cassiano Martire è stato molto a cuore sia ai parrocchiani sia a tutta la città, in quanto elemento centrale della storia di Grugliasco.

Mancano ancora 2 anni per estinguere il mutuo e la Parrocchia ha bisogno dell'aiuto e del sostegno di tutti, in quanto la raccolta mensile non è più sufficiente a coprire la rata. Ecco perchè si è pensato di organizzare una serata a cena (menù a 30 euro) tra amici che condividono gli stessi valori, giovedì 21 settembre, alle 20, presso l’oratorio GO, in viale Giustetti 12.