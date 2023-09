Bussoleno, torna la fiera per chi cerca e chi offre lavoro in Valle di Susa

Forte del successo ottenuto lo scorso anno, Bussoleno ospiterà, in una versione ampliata e ancora più ricca di opportunità, la seconda edizione della Fiera del lavoro della Valle di Susa: un appuntamento, organizzato da Unione Montana Valle Susa e Agenzia Piemonte Lavoro, tramite il Centro per l’impiego di Susa, interamente dedicato al lavoro per mettere in contatto diretto persone che cercano impiego e imprese del territorio che stanno facendo recruiting.

Appuntamento giovedì 28 settembre dalle 10 alle 17 in via Carlo Trattenero 15, a Bussoleno.

Durante la giornata sarà possibile confrontarsi con le aziende, le agenzie per il lavoro, i servizi pubblici per l’impiego, le organizzazioni sindacali: un’importante occasione per dare una svolta al proprio futuro professionale.

Tra le novità di questa seconda edizione, la possibilità di svolgere simulazioni di colloqui e di fruire del servizio di redazione del curriculum, ma non solo. Nello spazio della fiera sarà possibile incontrare direttamente le aziende del territorio e candidarsi per le posizioni ricercate, attualmente già oltre cinquanta (numero destinato ad aumentare).

Ulteriore elemento introdotto quest’anno, i seminari, opportunità preziosa per accrescere le proprie competenze con l’aiuto di consulenti esperti. Tra i temi che saranno affrontati: "Il colloquio di lavoro: dalla teoria alla pratica" (ore 10.30), "Non è mai troppo tardi! Istruzione per adulti" (ore 11.30), "Le professioni del futuro in Valle di Susa" (ore 14.30), "Eures: muoversi verso l'Europa. Opportunità lavorative e programmi di mobilità giovanile" (ore 15.30).

"Per offrire le migliori opportunità a chi cerca un’occupazione riteniamo indispensabile investire in orientamento e formazione di qualità, ascoltando le imprese e potenziando le attitudini di chi è in cerca di un impiego. Il nostro obiettivo è accompagnare chi è senza un lavoro con una formazione di qualità per garantire dignità lavorativa e indipendenza economica", commenta Elena Chiorino, assessore regionale all’Istruzione e merito, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario.

"La fiera è frutto di un lavoro sinergico tra enti pubblici e privati del territorio, che si sono impegnati per realizzare un’importante occasione d’incontro tra domanda e offerta. E il gran numero di aziende aderenti e di offerte di lavoro già pervenute è segno che siamo sulla strada giusta – spiega il presidente dell’Unione Montana Valle Susa, Pacifico Banchieri –. Un’iniziativa che si inserisce tra quelle, come ad esempio i bandi dei cantieri di lavoro, con cui l’Unione Montana vuole sostenere il tessuto lavorativo del territorio e coloro che sono più economicamente esposti".

Informazioni

Dalle 9 alle 12 lo sportello Lavoro dell’Unione Montana Valle Susa (0122 642820) e il Centro per l’impiego di Susa (331 2304619) sono a disposizione per fornire informazioni.