Eventi: la Cooperazione protagonista al World Tourism Event di Torino

La cooperazione sarà tra i protagonisti del World Tourism Event in programma quest’anno a Torino, dal 21 al 23 settembre 2023.

Si tratta della quattordicesima edizione del Salone Mondiale del Turismo nei siti Patrimonio Mondiale che quest’anno sarà di scena nel capoluogo piemontese. La scelta di Torino come sede è stata motivata, oltre che dall’ampia offerta di beni e siti Patrimonio Mondiale della città e della Regione Piemonte, dalla dinamicità e dalla varietà del comparto turistico operante nel territorio, che fanno del WTE un’importante opportunità per gli espositori di entrare in contatto con il bacino di operatori della regione e del nord ovest dell’Italia.

Confcooperative FedagriPesca Piemonte, in collaborazione con Centro Turistico Cooperativo, saranno presenti con uno spazio espositivo e alcuni workshop.

L’area espositiva, con oltre 50 realtà presenti, sarà aperta e visitabile gratuitamente nei tre giorni di evento.

Maggiori informazioni su www.wtevent.it/it

Focus specifici saranno dedicati alle scuole del territorio per sensibilizzare anche le nuove generazioni alla tutela dei beni Unesco e, allo stesso tempo, offrire loro nuove opportunità di crescita e di lavoro. MA, tra gli appuntamenti, si segnalano:

Giovedì 21 settembre, ore 12–12.50, in Sala dei Codici, "PATRIMONIO MONDIALE E CAMBIAMENTO CLIMATICO", organizzato dalla Regione Piemonte con Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale e Fondazione Santagata. Interviene Rosa Oberto, vicepresidente delle Terre del Barolo e consigliere di Confcooperative FedagriPesca Piemonte.

Venerdì 22 settembre, ore 10.30–10.55, in Sala Plebisciti, "TUTELA DEL PAESAGGIO TRA TURISMO E AGRICOLTURA: LA CURA DELLA COOPERAZIONE", organizzato da Confcooperative. Relatori: Roberto Morello (presidente Confcooperative FedagriPiemonte) e Irene Bongiovanni (presidente nazionale Confcooperative Cultura Turismo Sport e Centro Turistico Cooperativo), con Davide Viglino, direttore Vignaioli Piemontesi. A portare un saluto Tino Cornaglia, presidente Confcooperative Piemonte, e Gianni Gallo, presidente Confcooperative Piemonte Nord.